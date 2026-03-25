No pasarán…de los 70 escaños

Eso dijo una vez la Montero, no la de Galapagar y consorte, o algo así, del capitán de la flotilla que defiende el criminal comunismo cubano. Aunque la de la ley del Si es Sí es la principal para el gran público por sus clamorosas cabalgadas de contradicciones y sacaduras de pata, hay otra Montero, María Jesús de Triana, Chiki, Marisú, Mopongo. Es la segunda en todo, menos en poder y en permanencia en el poder. O sea, en amor al poder y en identificación con su Puto Amo, Pedro Sánchez.

Cuando le ordenaron ser la candidata de lo que queda del PSOE andaluz a la presidencia de la Junta de Andalucía – que como no es tonta tuvo que percatarse enseguida de que era un castigo personal que la quitaba de en medio del Gobierno y el futuro y la condenaba a la ruina -, como está sobrada de caradura, de manejos y de contubernios, amenazó al PP y a Vox con un "No pasarán", de recuerdo criminal en la retaguardia del otro Frente Popular. Este fue en enero de 2025.

Como anda enredada en no presentar Presupuestos desde 2023, seguramente no cayó en la cuenta de que PP y Vox ya habían pasado en 2018. Volvieron a pasar en 2022 con mayoría superabsoluta (72 escaños de 105 posibles, un 69 por ciento, y casi el 57 por ciento de los votos emitidos) y según todos los estudios demoscópicos, volverán a pasar, tal vez más que nunca y gracias a ella misma resucitando fantasmas, y a su mal bajío como candidata de Pedro Sánchez, el próximo 17 de mayo.

No parece posible que en esas fechas tan tempranas de hace un año, cuando el que creía su amigo, Pedro Sánchez, le ordenó ir al matadero andaluz, Mopongo supiera que lo de "No pasarán" iba a referirse a los trenes de alta velocidad con destino a Málaga, en plena Semana Santa. Hasta lo que queda del PSOE andaluz ha farfullado una sumisa queja contra el ministro bokazas del ramo que parece empeñado en destrozar la campaña de la hasta ahora vicepresidenta y Ministra de Hacienda. Y en efecto, esos trenes no pasarán.

Es metafísicamente imposible que el Puto Amo, que ha destrozado al PSOE de Aragón, al de Extremadura y que tal vez quiso hacer lo mismo en Castilla y León aunque allí no le ha salido bien por culpa de un candidato que salió mejor de lo esperado, no supiera que Pilar Alegría y el amiguito Gallardo de su hermano imputado, eran lo peor de lo peor posible si se aspiraba, no ya a ganar las elecciones, sino, cuando menos, a no perderlas de manera humillante.

Como no es imaginable que un tío con más de 600 asesores, algunos de ellos demoscópicos privados, y ayudado por el CIS del querellable, por delito electoral de manipulación de encuestas con nuestro dinero, Tezanos, no supiera que sus designados eran malos de solemnidad para los socialistas, no hay otra que concluir que perder las elecciones autonómicas en todas las regiones posibles, era el medio político que Sánchez está usando para montar su farsa de miedo a la extrema derecha y presentarse así como el único capaz de detenerla en unas elecciones generales, ahí, ahí, ahí.

¿Cómo no va iba a saber Pedro Sánchez que la Mopongo es una candidata de juzgado de guardia, que todo se andará? Es que ya estaba en el gobierno andaluz de Manuel Chaves y en el de su sustituto José Antonio Griñán, es que era consejera de salud, primero de Hacienda, después, cuando escandalizaba a toda España el contubernio de los ERE y sus dineros "para asá una vaca" y "cocinar varias elecciones", luego enjuagado en el Tribunal Constitucional.

¿Cómo no iba a saber su Amo que, cuando fue consejera de Hacienda y los juzgados hervían con las malversaciones de los ERE, nunca reclamó la devolución de los fondos defraudados a los responsables penales? ¿Cómo olvidarán las derechas y la izquierda cañí, los funcionarios de Justicia, los jueces y los millones de testigos su defensa de los condenados desautorizando a la Audiencia Provincial, al Supremo y al más sencillo sentido moral? ¿Cómo no prever que el memorial de sus agravios será rescatado de los archivos?

¿Cómo no iba a saber el Amo que su gestión sobre la sanidad andaluza es la peor que se recuerda? A ver, memoria histórica de verdad, ¿cuánto va a tardarse en repetir lo que dijeron de ella los colectivos del Servicio Andaluz de Salud que se manifestaban contra ella? Leo textualmente papeles de 2015: "Carrera desenfrenada hacia la privatización y externalización de los servicios públicos con la consiguiente pérdida de derechos de trabajadores y ciudadanía en general". Anda y ahora canta salmos a la Sanidad Pública que destrozó.

¿Cómo no iba a saber sus quitaipones sobre la dañada financiación andaluza cuya punta se afilaba si era Rajoy el presidente y se mellaba de manera vergonzosa cuando su Amo ha dirigido la orquesta de los dineros públicos para trasvasarlos de forma descarada a sus socios políticos en Cataluña y País Vasco, tratando a Andalucía como a una región dependiente y servil? ¿Cómo no saberse el escarnio a las víctimas andaluzas de ETA, 120 nada menos de las que 13 fueron ejecutadas en su tierra, ante los amores Judas de su PSOE con Bildu?

¿Cómo no iba a saber su Presidente su falta de raíces en el descalabrado PSOE andaluz? ¿Cómo no iba a saber la cantidad de odios africanos que aún laten en los corazones de los militantes destrozados por el sanchismo sectario y ejecutor? ¿Cómo no iba a saber que no habrá pocos de los suyos que esperan su destrozo para dar una oportunidad a un socialismo sin Puto Amo?

Dicen que todo se va a compensar con la ayuda que le va a prestar ¡Susana Díaz! y su plato de lentejas y hay quien tiembla con que el auxilio no anime a Chaves, Griñán, Zarrías, Magdalena Álvarez y demás "extraídos" del castigo judicial a hacer campaña codo con codo con la Mopongo. Qué gran espectáculo sería, eso sí.

Hasta el gatopardo Moreno sabe que eso es hacerle la campaña gratis a su grano en el culo, que no es otro que el musculoso Vox del Sur de Manuel Gavira, que sube y sube empujado por el propio Pedro Sánchez y por los claroscuros de un PP que ha preferido heredar un régimen viciado a afrontar una reforma digna que acelerase el despegue económico y moral de Andalucía. Con más de dos tercios de los escaños entre PP y Vox, pudo haberse hecho, pero no ha sido así. ¿Cabe esperar algo nuevo del rey del protocolo y la nadería centrista?

¿Que no pasarán? Pasarán, claro. Veremos si PP y Vox pasan de nuevo de los 70 escaños y si Vox no le da el sorpasso al PSOE en algunas provincias. ¿Qué se apuestan a que ni Mopongo Montero ni Sánchez se darán por aludidos en caso de un desastre? ¿Y qué se apuestan a que Moreno tampoco se atreverá a hacer siquiera lo que prometió Rajoy en 2011? Entonces, ¿qué haremos?