El PP llega tarde y mal

Nunca se duda sobre si se debe o no negociar con un tirano. A los tiranos se les combate con inteligencia y coraje. No vale decir "no a la guerra y no a Sánchez". Eso es algo propio de gente chufletera. Esto lo digo por el tiranuelo de España y su socio en Europa, el PP. Sí, mientras el tirano es aplaudido por los terroristas iraníes, los chuflas del PP dudan sobre si aprobarle o no un papelucho sobre la guerra, o sea, para seguir robando a los españoles, pues que cualquier medida tomada por un gobierno de facinerosos para ayudar a los españoles esconde más trampas que el abaniquero de un ciego. La primera de todas esas añagazas es conocida por el mundo entero: Sánchez ejerce el poder sin ley, aún no ha aprobado una ley básica, a saber, la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y, lo que es más grave, el sanchismo hace ostentación de que puede mandar sin ella todo el tiempo que le apetezca. Por el mismo o parecido motivo, nadie se extrañe de que, cuando tenga que convocar elecciones generales, haga caso omiso de la ley que se lo exige. Nadie descarte nada de este personaje. El tirano puede sacarse de la manga cualquier martingala para romper el proceso electoral.

Cualquier atrocidad puede esperarse de alguien que sirve de cartel propagandístico a los terroristas de Irán. Por todo eso, precisamente, me parece poco inteligente la oposición que al tirano le hace el PP. Esta gente de Núñez Feijóo llega tarde y mal para detener a Sánchez. Y, además, están de acuerdo con él en el "no a la guerra". ¡Olé, machotes! Otro aviso y la autoridad competente os devuelve el morlaco a los corrales. La doble negación enunciada por el jefe del PP no es creíble. Y, sobre todo, le falta inteligencia y coraje. "El no a la guerra", sí, junto al "no a Sánchez" es mera palabrería. Nada. El tirano es más listo que los peperos de aquí a Lima, él dice "no a la guerra", sí, pero se lleva la pasta de la guerra que él patrocina, porque nadie podrá negar que los terroristas iraníes estampan la cara de Sánchez en las bombas que lanzan a la civilización occidental. La jugada de Sánchez, propia de un tirano para un gentío acobardado, es maestra. España es hoy un país de cobardes sometidos por un tirano. Ojalá sirva para que los listillos del PP aprendan que nada hay que hablar con el PSOE y, sobre todo, si se refiere a la guerra de Irán, porque él se ha puesto del lado de ese régimen criminal.

Sin embargo, mucho me temo que el PP termine aprobándole al tirano unas medidas anticrisis que ha copiado del propio PP que, a su vez, copió de VOX. Así todo queda en casa. Sí, las pocas medidas sensatas propuestas por el Gobierno son de estos dos partidos (sic), porque son todas medidas que se basan en la bajada de impuestos. O sea, nadie mejor en España para aprovechar las guerras que el tirano de La Moncloa: por un lado, les da por el gusto a sus aliados del burka, los separatistas, Podemos y Sumar; y, por otro lado, se escandaliza de los misiles de Trump e Israel… Ver para creer. Y, además, la campaña del PP en Andalucía la abre el otrora preboste del socialismo de los botijeros y Guerra: Felipe González. Por este camino, Feijóo exhibe falta de coraje y poquita inteligencia. Lo pagará en las urnas. Seguirá subiendo VOX.