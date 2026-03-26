Sánchez dice que mejor con los ayatolás y con Sadam

Ignoro si el presidente del Gobierno tiene algún prejuicio contra las poblaciones de Oriente Próximo, en concreto, de países como Irak e Irán, pero de lo que dijo en el Congreso se deduce que lo tiene y arraigado. En ningún momento tuvo en cuenta la deseabilidad de la democracia para los iraquíes, antes, y los iraníes, ahora, a pesar del alto precio. Al contrario, dio a entender que antes que correr los riesgos de sacudir el statu quo donde se resguardan dictaduras brutales y asesinas, es preferible que la gente viva bajo su tiranía y sea masacrada sin que nadie le eche una mano. Cómo explicar, si no, que en su letanía sobre las consecuencias de la guerra de Irak de 2003, Pedro Sánchez no mencionara que, como resultado de aquello que él tacha de error o desastre, el país tiene hoy un sistema democrático, frágil e inestable, sí, pero mucho mejor que el régimen de rasgos totalitarios que soportó durante cerca de tres décadas.

Es trágico que un presidente del Gobierno de España no aprecie la mejoría de que, en Irak, haya un gobierno que no ordena matanzas masivas ni usa armas químicas contra la población, como sí hizo Sadam Husein repetidas veces. No lo hará Sánchez, que no quiere saber, pero puede consultar informes, incluso de la ONU, sobre la ofensiva Anfal, en la que se calcula que las armas químicas mataron de 50.000 a 100.000 kurdos, hombres, mujeres y niños, y fueron arrasados cientos de pueblos. No fue la única matanza de kurdos, pero sí la más masiva y letal. Y podría indagar sobre la represión que, tras las revueltas de 1991, desató contra los chiíes, los kurdos y otros grupos con miles y miles de víctimas. Todo ello, aparte de la represión rutinaria: las detenciones, torturas y ejecuciones de oponentes o traidores, represión que, como en Irán, se extendía a los familiares.

En Irak, y esto debería interesarle a quien dijo que España era "el segundo país del mundo con más desaparecidos", se calcula que hay entre un cuarto de millón y un millón de desaparecidos y el Centro Estratégico de Derechos Humanos de Irak supone que en las numerosas fosas comunes están los restos de cuatrocientas mil personas. ¿No es mejor tener un centro de derechos humanos que un régimen que vulnera todos los derechos humanos? ¿No es un avance que haya en Irak un tribunal que declara que fue genocidio la matanza de ocho mil hombres en Barzan en lugar de que haya una dictadura que ordena esas matanzas? Sánchez no lo tiene claro. Es un oprobio que no sepa qué pasaba en Irak en tiempos de Sadam Husein y que transmita que acabar con aquel régimen solo trajo malos efectos. Dio el elevado número de víctimas de la guerra de Irak, pero no la inmensa cantidad de víctimas de la dictadura. Lo hace en España, con las víctimas de la dictadura de Franco, pero las iraquíes, bah. No lo valen. No dan un voto.

No lo valen tampoco las víctimas del régimen iraní. Ni una palabra tuvo para ellas o sobre ellas el presidente del Gobierno de España en una ocasión como esta. Cometía esa grave inmoralidad mientras presentaba su "no a la guerra" como una posición moral, pura, sin intereses. Pero está viendo las encuestas y está viendo el precio del petróleo, los vaivenes de los mercados, el efecto en el PIB. Prácticamente lo confesó: "No es justo que países más vulnerables paguen por esto". Y dijo que "callar ante una guerra injusta es un acto de cobardía y de complicidad", mientras callaba sobre las matanzas de la dictadura iraní.