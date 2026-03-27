Zapatero, el eterno amigo del enemigo

En la entrevista de Carlos Alsina a Rodríguez Zapatero en Onda Cero del pasado lunes se le notó su simulada impostura cuando habló de Carlos Puigdemont. Su férrea defensa del personaje dejó clara cuál es su táctica de negociación con la ilegalidad: adaptar su ideología de salida, y comprender sus motivaciones como forma de asumirlas. No negocia en igualdad de condiciones, asume sus reivindicaciones, -y como están fuera de la ley-, las amnistía de entrada. Y a los damnificados, o sea, sus víctimas, que les den. Incómodos inconvenientes residuales que entorpecen la negociación. Deja de tratarlos como víctimas para considerarlos parte de los sacrificios políticos que deben asumir para calmar a su ideología de parte. Vamos, como en los antiguos sacrificios humanos a los dioses. Ahora los (sus) sacrificios son a terroristas, golpistas, sátrapas de países bananeros que tienen a sus pueblos bajo la bota militar, o a cualquier enemigo de España que se precie. Un indeseable. ¡Qué personaje!

No, no es un bobo que no se entera de nada, es un malvado con sonrisa diabólica capaz de torear a uno de los periodistas más sagaces de la actualidad. En la entrevista del lunes le comió la tostada. No, no es un bobo. Es el profeta de la política guerracivilista surgida del 11-M que está culminando Pedro Sánchez desde hace siete años.

Carlos Alsina le dejó hablar. Y se coronó. Rodríguez Zapatero, no Alsina. A ver si ahora, el pellejo que ha estado blanqueando al gobierno de Maduro, y es amigo personal de Delcy Rodríguez y de su hermano, Jorge Rodríguez, va a pasar por Mandela. Más allá de todas las sospechas de corrupción que se amontonan a su alrededor, es insoportable su impostura de santurrón. ¡Qué capacidad mesiánica para apiadarse de cualquier delincuente político nacional o internacional! No sé por qué no se ha metido a cura. Ahora va a resultar que la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Estado de Derecho no derrotó a ETA, sino su capacidad para oponer su diálogo a las bombas. Supongo que como en Venezuela. Simón Bolívar, ese otro impostor que acabó dividiendo Hispanoamérica y vendiéndola a los Ingleses, ha sido superado por un Zapatero prodigioso llegado de la España que aquel asesino odió.

Espero que un día no te pidan cuentas los miles de presos que han sido torturados y humillados durante años, mientras tú blanqueabas al régimen chavista a cambio de cuatro gestos condicionados por la aceptación imprescindible de no denunciar al régimen que lo perpetraba.

Retorno al pasaje de la entrevista donde Zapatero avala su respeto por Carles Puigdemont donde adapta su ideología y comprende sus motivaciones en nombre de esta revelación a Alsina: " Hemos hablado a fondo de la historia de Cataluña, y como le he escuchado… " ¿A fondo? Si en ese fondo reside tu respeto por Puigdemont es que no tienes ni idea de la historia de Cataluña, ni voluntad alguna para anteponer la ley democrática a la rebelión institucional.

Si todo el conocimiento político sobre Venezuela está a la altura del que le ha vertido Puigdemont sobre Cataluña, estamos perdidos. Ahí no hay conocimiento alguno, solo ideología. Y en el caso de Zapatero, de la que ha arruinado países enteros durante décadas en todo el mundo. Como Pablo Iglesias y esa flotilla comunista en Cuba para defender su abrevadero político a costa de la miseria y los derechos de pueblos enteros sometidos por regímenes populistas y comunistas.

Se ha hecho viral el comentario ese de disidentes cubanos sobre la miseria y el despotismo que soportan los ciudadanos de esos países: "Pablo, si tanto te gusta el comunismo, ¿por qué no vienes a vivir a Cuba?". Les contaré una anécdota propia nada edificante:

En 2010 confesé en LD un resbalón a propósito de Javier Cercas y Vargas Llosa en un artículo donde dejaba una anécdota personal vivida en la Praga de mitad de los años ochenta cuando era la capital de la hoy inexistente Checoslovaquia. Por entonces, Checoslovaquia la dominaba el gobierno más estalinista de todo el bloque comunista europeo. Y era difícil respirar. Mi compañero y yo, periodistas los dos, hubimos de sacar visados con tres meses de antelación donde estaban falsificadas nuestras profesiones. No dejaban entrar a periodistas ni a curas. Así, Pedro se convirtió en carpintero y yo en albañil. O al revés, que no me acuerdo. La Guardia Civil de un pueblo de Cuenca de cuyo nombre no quiero acordarme, nos facilitó el equívoco. Y así llegamos, los dos socialistas, pero no comunistas, a Checoslovaquia.

Como quiera que la guía que pagamos no se abría a hablar de las miserias del régimen, la intenté tranquilizar mintiéndole sobre mi ideología, a ver si así perdía el miedo y nos hablaba de la realidad y no de la propaganda del régimen. Esto fue lo que pasó y éste fue el pasaje que escribí en el artículo " La coherencia de Mario Vargas Llosa " de 2010 de aquellos acontecimientos de mitad de los ochenta:

"Me temo que mi interlocutor en la librería anarquista iba tan despistado como yo mismo en la Praga comunista, decadente, desconchada a mitad de los ochenta cuando se me ocurrió, para atraer la confianza de una guía oficial, asegurarle que era militante del PCE. Trataba de hacerle cómoda la charla que llevábamos, ¡se la veía tan tensa! Ella vivía de un régimen comunista duro y en mi infinita torpeza supuse que si le decía que yo también pertenecía al partido, se relajaría. La mentira la enfureció, no por descubrirla sino por la obscenidad de un comunista que es complaciente con el comunismo checoslovaco porque lo vive en un país capitalista. "¿Si tanto te gusta el comunismo por qué no te vienes a vivir a un país comunista? ¡Qué fácil es vivir el comunismo en un país capitalista!". Nunca olvidaré la rabia con la que me lo dijo, ni su mirada llena de resentimiento por la inconsciencia occidental ante la dictadura comunista"

Jamás he logrado olvidarme de mi impostura a pesar de haberla hecho con la mejor intención.

PD: DERECHO A UNA MUERTE DIGNA. Ayer se cumplió el deseo de una ciudadana a decidir sobre lo único que tiene en propiedad cualquier ser humano, la vida.

Porque…, si no puedes disponer de tu propia vida, ¿qué nos queda…?

En 2009 tuve la oportunidad de proponer en el Parlamento de Cataluña por primera vez en España una interpelación sobre " El derecho a una muerte digna"(1-2) – (2-2) . También, por primera vez, el parlamento en pleno votaba a favor de una propuesta de C's. Iniciamos el camino de este derecho sin interferencias de dioses ni hombres, consiguiendo despenalizar los cuidados paliativos, y elevamos al Congreso de los Diputados de España, la tramitación de la Ley de eutanasia, porque el Parlamento de Cataluña no tenía competencias para aprobar leyes orgánicas. Hubimos de esperar al año 2021 para que el Congreso, por fin, aprobara aquella iniciativa. Descanse en paz Noelia Castillo Ramos.