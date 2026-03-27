Que Sánchez está más débil que nunca lo prueba el que, para ocupar la vicepresidencia de su Gobierno, no haya encontrado a ningún socialista de empaque que le haya aceptado el cargo. Tal es su flojedad que ha tenido que recurrir a un técnico ideológicamente neutral que le habría dicho que sí a cualquiera, de derechas o de izquierdas, que se lo hubiera pedido. Y estando Sánchez como para que le traigan las sales, va el PP y se abstiene en un decreto-ley cuyo casi total contenido tiene por objeto proporcionar al Gobierno instrumentos con los que mangonear las cuentas públicas sin necesidad de aprobar unos presupuestos.

¿O es que para rebajar el IVA de los hidrocarburos y la luz son necesarias 140 páginas del BOE? Es imposible que en los escasos 20 días transcurridos entre el comienzo de la guerra de Trump y la aprobación del decreto, los funcionarios de Hacienda y Economía pudieran pergeñar una norma tan prolija como esta. Huele, o mejor dicho, apesta a que buena parte de los presupuestos que dijeron que iban a presentar y que finalmente no se atrevieron a someter al Parlamento, están escondidos en esas 140 páginas de BOE.

Y viene Juan Bravo a explicar que, como la norma incorpora muchas de sus propuestas, no van a votar en contra. Habría que preguntarle a Bravo y a Feijóo cuántas de las 140 páginas del decreto han salido de su magín. Porque encima, el Gobierno se guardó muy bien de no introducir la única medida que de verdad habría aliviado el bolsillo de todos nosotros, la deflactación del IRPF, que ni siquiera habría supuesto una bajada de impuestos, sino dejarlos como estaban para eliminar la subida que todos los años lleva a cabo la inflación.

Dirán los populares que habría dado igual, que el bodrio habría salido igualmente adelante con los votos de Junts. Es verdad que Puigdemont ha vuelto a caer en la típica trampa de los socialistas, consistente en prometer una cosa, que ya verán si cumplen o no, a cambio de otra que hay que ceder de inmediato. Allá los independentistas con su responsabilidad ante su electorado. Les siguen votando a pesar de haber corrompido y empobrecido a Cataluña, de forma que qué más les dará a sus votantes el daño que los socialistas infrinjan a todos, incluidos ellos. También dirán en el PP que, de haberse opuesto, les habrían acusado de no querer salvar a los españoles de los efectos de la guerra. Si no saben contestar una acusación tan infantil, hasta el punto de tener que abstenerse y no oponerse a este caballo de Troya donde se ocultan 140 páginas de letra menuda con montones de medidas presupuestarias que autorizan al Gobierno a gastar a su capricho nuestro dinero, entonces más vale que los que hoy mandan en Génova se retiren y que vuelva Teodoro García Egea, que tampoco se enteraba de nada, pero al menos lanzaba los huesos de aceituna más lejos que nadie. Y luego se extrañarán de que Vox, cuajado de torpes mal avenidos, les suba en las encuestas.