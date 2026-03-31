No es defensa de los católicos, es atacar a Israel

Se le acababa de ver en un vídeo con una gorra roja, como la de Trump, pero en la que ponía 'Make Science Great Again', jaja, y, después, corría en bici por el monte con esa gorra oyendo música. O se supone. No se le veía preocupado, detrás de unas gafas enormes. Pero lo estaba y mucho. Preocupado por la guerra, por Oriente Próximo, por el mundo, que hay que ver cómo está y, aunque pocos se lo crean, por la libertad religiosa. ¡Sobre todo la libertad religiosa! Es lo que más le importa en el mundo al presidente del Gobierno de España después de la guerra –la de Irán, porque la de Ucrania, ya ni caso–, Oriente Medio y el estado catastrófico del mundo, por culpa de Trump, naturalmente. De modo que hizo tiempo, entre que se quitó la gorra y bajó de la bici, si es que había subido a ella, para informarse del incidente en Jerusalén, cuando le dijeron que la policía de Netanyahu había impedido que el cardenal Pizzaballa, jefe de la Iglesia católica allí, entrara en la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar el Domingo de Ramos.

La información que recibió Pedro Sánchez quedó reflejada en el mensaje que puso en la red social X. Decían así sus primeras líneas: "Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos". Veinticuatro palabras y, casi todas, mentira. Prácticamente lo único verdadero que contiene el mensaje está en las que pone en mayúscula. Netanyahu no llamó a la policía para que pararan al cardenal, sino que la policía aplicó una orden que prohíbe reunirse en lugares de culto que no tengan cerca refugios antiaéreos. Una orden similar afecta a otros Lugares Santos, de judíos y musulmanes. La causa de estas restricciones es que Irán y Hezbolá lanzan misiles contra Israel. ¿Esto lo sabe Sánchez o está bajo la gorra? Es materia opinable si hubo un exceso de celo por parte de los agentes. Pero había razones y motivos y hubo explicaciones. Poco después, hubo también rectificación. El presidente de Israel, Isaac Herzog, llamó al cardenal para disculparse y Netanyahu informó que, enterado del incidente, había ordenado que se le permitiera acceder como deseara.

Esto es todo. Unas restricciones por motivos de seguridad, que afectan a todos los lugares de culto en Jerusalén, y un malentendido que se aclara y rectifica. Con estos ingredientes, el Gobierno de España fabrica un "ataque injustificado a la libertad religiosa" y convoca en Madrid, en plan te vas a enterar, a la representante de Israel. Cualquier oportunidad es buena para el oportunista. La simpatía de Sánchez y su Gobierno hacia los católicos y sus fechas señaladas es conocida. Sus gestos más comprensivos y amistosos con la práctica religiosa se han dirigido a la comunidad musulmana, que lo agradece. Incluso con su voto: los votantes de origen magrebí son, dicen los estudios disponibles, más "progresistas". A los católicos, en cambio, no les dan ni los buenos días. Tampoco Feliz Navidad. Esa es palabra proscrita, no vaya a ser que al nombrarla nos convirtamos en un Estado confesional o regrese el nacionalcatolicismo. Los que sólo hablan de la Iglesia católica para recordar los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, dicen estar consternados por el hecho de que "los católicos" no pudieran celebrar en Jerusalén el Domingo de Ramos. Los que hablan de los católicos como quien habla de una tribu de otro continente, sienten de pronto un gran respeto por la festividad católica de las palmas y ramos de olivo. Habrá un par de ingenuos que piensen que Sánchez se ha caído del caballo, como Pablo de Tarso, y ha salido en defensa de los católicos. Ay, esos católicos a los que quiere enganchar con su "no a la guerra". Pero la realidad pinta otro cuadro. Sólo hay un motivo para esta aparente defensa de los católicos y es que sirve para atacar a Israel.