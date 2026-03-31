Motivos de peso para investigar a 'Telepedro'

El sesgo de RTVE a favor del Gobierno es un escándalo permanente que ha llegado en los últimos tiempos a extremos de puro bochorno. Su parrilla de informativos y lo que se ha dado en llamar infoentretenimiento, en referencia a los programas que mezclan información política con otro tipo de contenidos, no solo se dedica prácticamente en su integridad a defender los mensajes políticos del sanchismo, sino que ha convertido los canales de la radio y televisión pública en fabricantes y propagadores de bulos para atacar constantemente a los partidos de la oposición.

En los platós de TVE se han ilustrado "noticias" (sic) sobre dirigentes de Vox con fotografías en grandes dimensiones de Hitler, en concordancia con los insultos de la izquierda al partido conservador. En otros casos se ha insultado gravemente a periodistas de otros medios de comunicación por sus críticas al sanchismo llamándolos "propagandistas de mierda" con "un problema en la cabeza" y "sinvergüenzas", un hecho inaudito que califica la catadura moral de los comunicadores a sueldo de TVE y a la propia cadena estatal. La dirección de RTVE nunca ha emitido una nota de disculpa o un reproche a los directores de los programas en los que se han vertido esos ataques sino que, cuando ha sido necesario, ha salido en su defensa, animándolos de esa forma a seguir insultando a cualquier adversario de Sánchez.

El ente público es, además, una máquina de gastar dinero, con un presupuesto anual de casi 1.300 millones de euros del que más de 1.000 millones salen del bolsillo del contribuyente. Con ese presupuesto y una plantilla de 7.000 profesionales, casi el triple que Atresmedia y 4,5 veces más que Mediaset, la dirección de la cadena pública dedica más de 500 millones, la mitad del total, a comprar espacios de producción externa realizados por periodistas con un sesgo izquierdista desmedido, como puede comprobar cualquiera que analice los programas diarios de la televisión gubernamental.

Hay motivos de peso para someter a la cadena estatal a un escrutinio político como el que el PP pretende poner en marcha en el Senado. Como dijo ayer la portavoz popular en la Cámara Alta, "el dinero de los españoles no está para hacer una televisión al servicio de Sánchez, está para hacer una radiotelevisión pública al servicio de los ciudadanos". La discrecionalidad con la que se utilizan los fondos públicos para hacerle el trabajo sucio al sanchismo y la vergüenza diaria de unos programas cada vez más sectarios son elementos suficientes para hacer pasar a sus responsables por una Comisión de Investigación.

A estas alturas, motejar de Telepedro a TVE ha dejado de ser una pulla partidista para convertirse en la descripción de un hecho incontestable, algo que a sus directivos no parece incomodarles porque, en efecto, el apelativo responde a la realidad.