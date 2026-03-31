Zugzwang en el Golfo: la trampa invisible que agrava el conflicto con cada decisión

El conflicto en el Golfo Pérsico ha entrado en una fase que los analistas describen con un término tomado del ajedrez: Zugzwang. Una situación en la que moverse es obligatorio, pero cualquier movimiento empeora la posición.

La secuencia que ha llevado hasta aquí es clara. A finales de febrero de 2026, Estados Unidos activó una operación basada en una premisa estratégica fallida. Se basaba en que la eliminación del liderazgo iraní provocaría un colapso inmediato del régimen. El golpe inicial fue eficaz en términos tácticos. Pero el efecto esperado, en términos de rendición o desarticulación, no se produjo. Irán absorbió el impacto, reorganizó su mando y respondió ampliando el conflicto.

El punto de inflexión fue el cierre del Estrecho de Ormuz. Por esa vía transita cerca del 20% del petróleo mundial. Su bloqueo transformó una operación militar en una crisis global, con impacto directo en los mercados energéticos, presión inflacionaria y riesgo de inestabilidad económica en múltiples regiones.

A partir de ese momento, el margen de maniobra se redujo drásticamente.

Washington respondió con una cadena de ultimátum y reajustes. Un plazo inicial de 48 horas para forzar la apertura del estrecho se amplió. Las amenazas de ataque dieron paso a propuestas de negociación. Un plan de paz fue rechazado. En paralelo, la tentativa de formar un convoy naval internacional fracasó ante la negativa de varios aliados europeos.

En ese contexto ha emergido en círculos financieros y geoestratégicos de Washington un término que sintetiza el patrón observado: TACO (Trump Always Chickens Out) y que podemos traducir como Trump Siempre Se Arruga. La expresión describe una dinámica repetida en las últimas semanas: escalada retórica máxima seguida de repliegue operativo cuando aumentan los costes o la resistencia externa.

Sobre el terreno, las opciones disponibles presentan riesgos elevados. Entre ellas, el despliegue de 3.000 paracaidistas y la aproximación de 5.000 marines para asegurar posiciones cercanas a Ormuz, una operación que implicaría presencia terrestre directa y posibilidad de escalada inmediata. Otras alternativas incluyen acciones sobre infraestructuras estratégicas iraníes o intervenciones dirigidas a su programa nuclear, todas con potencial de ampliar el conflicto de forma irreversible.

El problema es estructural. Escalar implica asumir una guerra más amplia, con consecuencias económicas y militares difíciles de controlar. Negociar supone aceptar condiciones alejadas de los objetivos iniciales. Retroceder tiene un coste político significativo. No hay decisiones sin pérdida.

El resultado es una paradoja estratégica: se logró un éxito inicial, pero se ha entrado en una dinámica de desgaste sin salida rápida. La iniciativa ya no depende solo de la capacidad militar, sino de factores acumulados —energéticos, diplomáticos, económicos y políticos— que limitan cada vez más las opciones.

En este escenario, el concepto de Zugzwang deja de ser una metáfora y se convierte en una descripción precisa: una posición en la que actuar es inevitable, pero ninguna acción mejora el resultado.

La evolución del conflicto dependerá de cómo se gestione esa restricción. Si se opta por prolongar la situación mediante ajustes sucesivos, si se fuerza una intervención limitada o si se abre un espacio real de negociación. Pero en todos los casos, la lógica de fondo permanece.

El tablero ya no permite movimientos favorables.