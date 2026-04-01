El autismo y la gran hipocresía empresarial: aplausos el 2 de abril, veto el resto del año

Cada 2 de abril, España se llena de gestos impecables. Declaraciones solemnes, lazos, campañas de sensibilización, actos institucionales, fotografías, mensajes conmovedores y un desfile de buena conciencia en torno al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, instaurado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2007.

Todo parece correcto. Todo parece compasivo. Todo parece civilizado. Hasta que termina el acto, se apagan los focos y llega la vida real. Ahí es donde demasiadas familias descubren que buena parte de esa sensibilidad pública no pasa de ser una coartada estética. Una escenografía. Un simulacro moral. Porque mientras se predica inclusión en los atriles, en demasiados despachos se practica la exclusión con una frialdad implacable.

Las personas con autismo no son una categoría uniforme. No son una pieza de serie. No son una etiqueta andante. Son personas distintas entre sí, con capacidades, límites, talentos y modos de entender el mundo que no caben en el prejuicio perezoso con el que tantos las juzgan. Algunas presentan dificultades en determinados ámbitos; otras destacan de forma sobresaliente en memoria, orden, concentración, repetición precisa de procesos, constancia o atención al detalle. Muchas combinan fragilidades y fortalezas, como cualquier ser humano.

Pero el problema es que la sociedad actual no premia necesariamente la capacidad. Premia la apariencia. Premia la habilidad para fingir. Premia la sonrisa social automática, la mentira diplomática, el disfraz oportuno y el doble lenguaje. Y ahí, con frecuencia, las personas con autismo parten en desventaja, no porque valgan menos, sino porque suelen venir peor equipadas para la farsa.

Su sinceridad, que debería ser un valor, acaba convertida en un inconveniente. Su literalidad, que exige un entorno más limpio y menos tramposo, se interpreta como rareza. Su forma diferente de procesar la realidad se convierte, para demasiados, en motivo suficiente para levantar una barrera.

Desde muy pronto, muchos de estos chavales tienen que hacer un esfuerzo extra para avanzar en el sistema educativo. No porque carezcan de inteligencia ni de capacidad de aprendizaje, sino porque a menudo se les obliga a demostrarlo en estructuras pensadas para otros perfiles cognitivos. A veces basta una adaptación mínima en la presentación de una prueba, en la organización del contenido o en el modo de plantear una tarea para que la diferencia entre el bloqueo y el rendimiento desaparezca. No es un privilegio. Es justicia elemental. Y, aun así, salen adelante. Terminan la enseñanza obligatoria. Cursan Formación Profesional básica, media o superior. Obtienen titulaciones. Se especializan. Realizan prácticas. Aprenden oficios. Algunos llegan también a la universidad. Es decir, cumplen con lo que cualquier sociedad razonable exige a quien quiere abrirse paso: esfuerzo, formación, constancia y mérito.

Lo logran, además, muchas veces sin apenas concesiones. En numerosos centros de formación orientados al empleo, los alumnos con autismo se enfrentan a las mismas exigencias teóricas y prácticas que sus compañeros. Aprueban. Superan módulos. Consiguen sus títulos. Demuestran que pueden. Justo entonces, cuando debería abrirse la puerta del trabajo, aparece el verdadero rostro del sistema. El muro.

Un muro levantado no por la incapacidad de estos jóvenes, sino por la cobardía de quienes tienen que contratarlos. Por el miedo ignorante de empresas que ni siquiera se molestan en conocer a la persona antes de descartarla. Por el prejuicio automático de quienes leen un diagnóstico y creen haber entendido una vida entera.

La ley española obliga a las empresas públicas y privadas de 50 o más trabajadores a reservar al menos un 2% de sus plantillas a personas con discapacidad, salvo en los casos previstos legalmente mediante medidas alternativas. Sobre el papel, la norma pretende corregir una injusticia histórica. En la práctica, demasiadas veces se convierte en papel mojado, en un trámite incómodo o en un ejercicio de maquillaje para cubrir expediente.

Porque la discriminación ya no siempre se ejerce de forma grosera. Ahora se ha sofisticado. Se aplica con lenguaje administrativo, con sonrisas prudentes y con excusas aparentemente razonables. Ya no se dice abiertamente "no queremos a alguien así". Ahora se dice: "necesita supervisión constante", "no encaja en el entorno", "puede generar problemas de adaptación", "quizá no es el perfil". Traducido: mejor no darle ninguna oportunidad.

Y ahí conviene detenerse en una de las frases más crueles que escuchan muchas personas con autismo y sus familias: "Necesitas a una persona permanentemente a tu lado". No. Eso no es una verdad general. Es un prejuicio convertido en coartada.

Habrá personas que requieran más apoyo y otras que apenas lo necesiten. Habrá puestos más adecuados y otros menos. Habrá contextos donde la adaptación sea sencilla y otros donde exija mayor esfuerzo. Como ocurre con cualquier trabajador. Lo inaceptable es convertir la diversidad del autismo en una condena anticipada. Lo inaceptable es decidir la incapacidad antes de comprobar la capacidad. Lo inaceptable es cerrar la puerta sin siquiera haber mirado a los ojos del candidato.

Se destrozan así años de estudio, sacrificio e ilusión. Se arruina la autoestima de jóvenes que han hecho exactamente lo que se les pedía para ganarse un puesto. Se les enseña, con brutal claridad, que el problema no era formarse, ni esforzarse, ni alcanzar el nivel. El problema era atreverse a creer que la sociedad iba a juzgarlos por su mérito y no por su etiqueta.

Y todavía hay más. En determinados entornos formativos subvencionados al cien por cien, las empresas acuden a captar futuros trabajadores. También allí muchos jóvenes con autismo son apartados de antemano. Y no pocas veces se recurre a argumentos todavía más indecentes: que su presencia puede generar rechazo, burlas o situaciones tensas con otros compañeros. Es decir, como hay riesgo de que sufran acoso, se les excluye preventivamente. La perversión moral es absoluta.

En lugar de corregir a quien humilla, se expulsa a quien puede ser humillado. En lugar de sanear el ambiente, se sacrifica al más vulnerable. En lugar de imponer autoridad contra el abuso, se normaliza el abuso como criterio de selección. Eso no es gestión. Eso no es prudencia. Eso no es realismo. Eso tiene un nombre bastante más exacto: cobardía. Y, en no pocos casos, también miseria moral.

Bastaría cambiar el colectivo afectado para que el escándalo fuese inmediato. Si una empresa o un centro justificara una exclusión preventiva por raza, religión o ideología, la condena pública sería fulminante. Pero cuando la víctima es una persona con autismo, demasiados callan. Demasiados lo relativizan. Demasiados lo presentan como una incomodidad inevitable del sistema. No lo es. Es una injusticia deliberada. Es la renuncia expresa a valorar el talento real cuando ese talento no viene envuelto en una forma de normalidad cómoda, vistosa y socialmente rentable.

Por eso resulta tan obsceno contemplar ciertas celebraciones del 2 de abril. Empresas que iluminan sus sedes, organizan actos, patrocinan jornadas o crean fundaciones para exhibir compromiso con el autismo mientras, por la puerta de atrás, siguen cerrando el acceso al empleo a personas perfectamente capacitadas. Algunas incluso adaptan sus eventos para no incomodar a otros públicos, para no alterar el negocio o para no mezclar perfiles que consideran comercialmente problemáticos.

Luego hablan de concienciación. No. Eso no es concienciación. Eso es mercadotecnia moral. Eso es usar el sufrimiento ajeno como maquillaje reputacional. Eso es convertir una causa justa en un instrumento decorativo al servicio de la imagen corporativa.

A las personas con autismo no les hace falta caridad escénica. No necesitan paternalismo publicitario. No necesitan campañas vacías ni sonrisas de catálogo un día al año. Necesitan algo mucho más simple y mucho más difícil: que se las trate con justicia. Que se evalúe su formación. Que se compruebe su rendimiento. Que se valore su disciplina. Que se respete su singularidad. Que se les dé la oportunidad de demostrar, en el puesto de trabajo, lo que ya demostraron en el aula y en las prácticas.

Porque ese es el punto decisivo: aquí no estamos hablando de compasión, sino de talento desperdiciado. De esfuerzo triturado. De vocaciones amputadas. De personas preparadas a las que se condena a la irrelevancia laboral por prejuicios que muchas veces ni siquiera se atreven a formular en voz alta.

La sociedad que hace eso y, al mismo tiempo, se envuelve en discursos de inclusión no es mejor. Es simplemente más cínica.

En estos días de Semana Santa se volverá a hablar de fariseos: de quienes predicaban pureza pública mientras escondían una verdad mucho menos noble. Dos mil años después, no han desaparecido. Han cambiado de lenguaje, de traje y de sede social. Ya no ocupan sólo templos: también se sientan en consejos de administración, patronatos y fundaciones. Pronuncian discursos impecables, redactan memorias ejemplares y se presentan como adalides de la sensibilidad.

Pero siguen haciendo lo mismo de siempre: exhibir virtud de cara al público mientras niegan justicia en la realidad.

Y eso, cuando afecta a jóvenes con autismo formados, preparados y deseosos de trabajar, no es sólo hipocresía.

Es una forma especialmente miserable de crueldad.