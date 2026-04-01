¿Hará Feijóo con Largo Caballero lo que hicieron Zapatero y Sánchez con Franco?

Hay una asimetría moral en la política española que lleva décadas enquistada como una espina en el talón de nuestra democracia. Se exige que la derecha española haga un ejercicio de contrición pública por su herencia franquista. Podemos discutir si ese ajuste de cuentas es legítimo y necesario tras la amnistía al principio de la Transición. Pero lo que es indiscutible es que la izquierda, y en particular el PSOE, ha construido durante décadas una cómoda inmunidad para no someterse al mismo rasero. Y eso, intelectualmente, es una estafa. Y moralmente, una infamia.

Fuego cruzado, el meticuloso trabajo de los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Fernando del Rey sobre la «primavera» del 36, ofrece munición más que suficiente para derribar ese doble estándar. No con propaganda ni con revanchismo, sino con algo infinitamente más incómodo para según qué lectores: los hechos. En particular, uno: su líder más destacado durante la Segunda República, Largo Caballero, no era un socialdemócrata que se torció en malos tiempos por las circunstancias. No fue Anakin Skywalker transformándose en Darth Vader. Desde sus inicios fue un proyecto de dictador frustrado, un Robespierre de alpargata que había decidido que la democracia liberal era un obstáculo burgués en el camino hacia la República Soviética Ibérica. El hombre que vetó a Indalecio Prieto como presidente del Gobierno —porque Prieto podía tender puentes con el centroderecha y eso era, para Largo, la traición suprema— es el mismo que hoy tiene una estatua en el Paseo de la Castellana de Madrid. Una estatua. En la capital de una democracia constitucional. El mismo Zapatero que se llenaba la boca con la «memoria histórica» era fan declarado de este individuo. Pedro Sánchez también.

Largo Caballero quería una bolchevización del PSOE. No es una metáfora ni una exageración de derechistas sino lo que él mismo proclamaba. Claridad, el periódico de su facción, era el altavoz de ese proyecto, frente al más moderado —y eso es decir muy poco— El Socialista de Prieto. Mientras Prieto intentaba, con sus pistoleros propios para defenderse de los pistoleros ajenos, hacer política en el sentido reconocible del término, Largo Caballero y Santiago Carrillo construían una maquinaria de intimidación y violencia que hizo de la primavera del 36 algo más parecido a los Gangs of New York de Scorsese que a una república parlamentaria.

Lo que revela Fuego cruzado es algo que debería avergonzar a cualquier socialdemócrata honesto y es que en el PSOE de los años treinta había una corriente mayoritaria y organizada que no creía en la democracia liberal. La creía un instrumento transitorio, una palanca para llegar al poder real, que luego sería ejercido de manera autoritaria. En el propio periódico del ala «moderada» de Prieto se podía leer que la violencia podía ser «un expediente maravilloso de triunfo» si estaba al servicio de la justicia social. En blanco sobre negro, sin necesidad de interpretación torticera.

Mientras tanto, el gobierno del Frente Popular, con Casares Quiroga declarando que España era «un remanso de paz» y «Madrid, un oasis», censuraba la prensa para que no informara de los muertos, los heridos, las iglesias quemadas, las monjas arrastradas por las calles con el cuero cabelludo desprendiéndose del cráneo. Azaña, presentado siempre como el intelectual elegante y republicano que se vio arrastrado por fuerzas que lo superaban, era en realidad un hombre que negaba la existencia de un poder judicial independiente y quería una justicia «totalmente adicta a la República» —y por República entendía, claro está, la suya.

¿Eso exculpa al franquismo? En absoluto. Pero la pregunta correcta no es «¿quién tuvo la culpa de la guerra civil?», un debate tan fértil como discutir quién empezó en el recreo. La pregunta correcta es: ¿por qué se exige a la derecha española que condene el franquismo —exigencia justa— mientras la izquierda no es sometida al mismo ejercicio con el largocaballerismo?

La «memoria histórica» tal como la practica el PSOE es, en el fondo, una operación de marketing político disfrazada de reparación moral. Consiste en recordar maniqueamente, en construir un relato donde hay Buenos inequívocos y Malos inequívocos, cuando la realidad histórica es infinitamente más turbia, más trágica y más instructiva. Una memoria histórica rigurosa y honesta obligaría al PSOE a reconocer que en sus filas hubo quienes empujaron a España hacia el abismo con la misma irresponsabilidad criminal que los que lo hicieron desde la derecha. En el plano político, Largo Caballero rima con José Antonio Primo de Rivera.

Los 484 muertos que contabiliza Fuego cruzado en apenas cinco meses —frente a los "solo" 262 que menciona una Wikipedia con sesgo izquierdista— no cayeron todos del lado de los «buenos». Cayeron porque se había instalado en España una cultura de la violencia política alimentada desde todos los extremos, y porque los hombres que tenían la responsabilidad de pararla —Azaña, Casares Quiroga, pero también Largo Caballero— o no quisieron o directamente echaron gasolina.

No se pide una autoflagelación infinita ni la cancelación de nadie. Se pide lo mismo que se pide a la derecha: coherencia moral. Si es legítimo y necesario que el PP haga un ejercicio de claridad respecto al franquismo —y lo es—, entonces es igualmente legítimo y necesario que el PSOE retire la estatua de Largo Caballero de la Castellana, que expurgue de su panteón heroico a quien quería una dictadura bolchevique, y que pida perdón a los españoles por esa herencia. No por la República, que fue un proyecto legítimo y en muchos aspectos admirable cuando estuvo amparada por Ortega, por Unamuno, por Melquiades Álvarez, por José Castillejo, por Clara Campoamor, sino por los que, dentro de ella, la destruyeron desde dentro mucho antes de que Franco levantara el teléfono.

También, evidentemente, por la izquierda. Indalecio Prieto, Besteiro, Chaves Nogales constituyeron la izquierda digna de reivindicación, a pesar de errores manifiestos (como el apoyo de Prieto al golpismo de octubre del 34) la que intentó hacer política civilizada en un momento en que los extremos se estaban cargando la civilización. Reivindicarla de verdad exige, necesariamente, condenar a quienes los boicotearon, marginaron y en algún caso asesinaron desde la supuesta familia. La estatua de Prieto en Madrid, que pusieron los socialistas siempre tratando de colonizar el espacio público, puede ser defendida por un demócrata. La de Largo Caballero, también impuesta por un gobierno de Felipe González, solo la puede defender desde la izquierda fascistoide, autoritaria y criminal.

La Transición —que tanto detestan los que añoran con nostalgia incomprensible aquel «régimen de amor fraternal» del 36 que tanto contribuyeron a destruir— fue precisamente el intento de no repetir ese error. Fue la renuncia, por parte de todos, a ajustar cuentas históricas como condición para construir una democracia funcional. Ese pacto fue sabio. Pero la memoria, cuando llega, debe ser completa o no es memoria: es propaganda. Y la propaganda, como demostraron los de todas las camisas en la primavera del 36, es siempre la antesala del tiro en la nuca.

El sesgo que desequilibra el campo de juego a la hora de juzgar a los destructores de la Segunda República en cuanto proyecto liberal no es solo político-partidista, sino que está institucionalizado. Las leyes de memoria histórica y la corriente académica hegemónica e influyente han consagrado imponer un relato que omite sistemáticamente la violencia revolucionaria, la responsabilidad de la izquierda en el colapso de la República y la existencia de proyectos totalitarios dentro del propio bando republicano.

No se trata de hacer un ajuste de cuentas partidista más, pero sí de ejercer un contrapeso institucional y narrativo para poner negro sobre blanco lo que las leyes y el relato oficial han dejado en blanco. Por ello, les recomiendo vivamente la lectura de Fuego cruzado.