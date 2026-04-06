Ofensiva ultraizquierdista contra la libertad económica

Los socios de Pedro Sánchez no ocultan su ambición liberticida ni su voluntad de aprovechar la debilidad del Gobierno para imponer su agenda sectaria. La perspectiva de un cambio político, según vaticinan todas las encuestas, introduce un elemento de urgencia en las propuestas de la ultraizquierda, que va a tratar de sacarlas adelante en el Congreso de los Diputados utilizando el filibusterismo parlamentario que ha caracterizado al sanchismo desde que arrancó la legislatura.

Los 20 partidos y federaciones agrupados en las siglas de Sumar han anunciado una ofensiva legislativa contra la libertad de horarios comerciales existente en autonomías como la de Madrid. La idea de los comunistas es aprobar una ley que prohíba la apertura de comercios en fines de semana y festivos sin contar con las comunidades autónomas, a las que se retiraría la competencia regulatoria en esta materia.

El portavoz del sector ultra del Gobierno no oculta su intención de castigar a la Comunidad de Madrid, pionera en la liberalización económica y cuyo ejemplo ha sido replicado con éxito en las autonomías gobernadas por el Partido Popular. Arrogándose una representatividad de la que sin duda carece, el vocero del tinglado comunista pretende hablar por todos los ciudadanos para imponer un criterio que cercena la libertad de los empresarios y el derecho de los consumidores a hacer sus compras en cualquier momento de la semana.

Respecto a sus aliados parlamentarios, diputados de Bildu, ERC, Compromís y BNG han plasmado ya su exigencia formal de toda una nueva batería de impuestos en plena crisis por la guerra de Irán. Para los radicales separatistas, las tímidas rebajas impositivas acordadas como consecuencia del conflicto de Oriente Medio suponen un escándalo que todos ellos están dispuestos a compensar.

Para ello, los socios de Pedro Sánchez proponen un castigo tributario extraordinario para gravar los beneficios de las empresas mientras dure una crisis geopolítica como la que atravesamos como consecuencia del conflicto de la guerra de Irán. La izquierda, tan desnortada como siempre en materia económica, no repara en que cualquier aumento de los costes empresariales va a repercutir directamente en el bolsillo de los ciudadanos que pretenden proteger.

Pero el problema de España no es la existencia de grupúsculos marginales empeñados en imponer sus aberraciones comunistas. La grave cuestión aquí es que Pedro Sánchez está dispuesto a conceder todo eso y más a estas formaciones ultra si con ello consigue mantenerse en el poder.