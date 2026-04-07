Los 'datos' de Pedro Sánchez

Lo primero que hay que advertir sobre la aparición del presidente del Gobierno ataviado con una camiseta de la selección española de fútbol es que no se trata ni de una broma ni de inteligencia artificial. No, no. Es real. Es él, Pedro Sánchez, burlándose de los españoles y emulando a sus queridos líderes castristas y bolivarianos. El hombre se ha puesto la camiseta para celebrar que por primera vez en la historia de España hay veintidós millones de personas afiliadas a la Seguridad Social.

Oh, sí. Un registro histórico. ¿Quién se lo podía imaginar? Igual es una pista que el censo ha aumentado hasta los cincuenta millones. También es una pista que muchos de esos afiliados a la Seguridad Social son fijos discontinuos que encadenan contratos en empleos precarios o estacionales. O que el mismo Pedro Sánchez es capaz de presumir sin temor a caer en contradicción alguna que cada vez hay más gente que cobra el paro o la renta mínima de inserción. Ojo, gente que consta como afiliada a la Seguridad Social.

De modo que tal como se puede afirmar que el tipo de la camiseta es Pedro Sánchez no se puede decir con seguridad que los datos de empleo sean ciertos. En absoluto, aunque probablemente la manipulación de estadísticas oficiales y encuestas sea lo menos delictivo que ha perpetrado hasta el presente el gabinete de Pedro Sánchez. Y es que estamos hablando de un Gobierno marca Ábalos con personajes en su seno de la talla de Óscar Puente, el que dijo poco antes del desastre de Adamuz que "el tren vive en España el mejor momento de su historia".

Destruyen todo lo que tocan, de la salud a la educación pasando por la vivienda. El decreto de las prórrogas de los contratos de alquiler, por ejemplo, ha provocado el bloqueo del mercado inmobiliario. A día de hoy, quien pretenda alquilar un piso para vivir se enfrenta a una misión imposible gracias al anuncio de un decreto que con toda seguridad tumbará el Congreso. Pero el roto ya está hecho. La inseguridad jurídica en España es la propia de una república bananera.

Se cuestiona la propiedad privada, se legisla de cara a la galería y se perpetran monstruos como las leyes de género, la de eutanasia o la amnistía. El Gobierno depende de unos socios que no ocultan su odio a España ni sus verdaderas intenciones, la destrucción de España. Y en medio de una pobreza cada vez mayor y de la desaparición de la clase media sale Pedro Sánchez haciendo el bobo con una camiseta de la selección, presumiendo de su política de empleo en un país con 2,5 millones de parados oficiales y 3,9 millones de parados reales.