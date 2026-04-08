La profanación de lo improfanable

Hay quien aplica esta expresión al capitalismo, cómo no. Mejor, a la "religión capitalista", si es que tal cosa existe fuera de la mente de los fanáticos. Es más, se atribuye a las nuevas generaciones de la sociedad del espectáculo la misión de profanar lo improfanable. Esto es, trastornar todo lo que se consideraba sagrado en algo profanable. Pues a ello. A ver, ¿cuánto de improfanable queda en la democracia española que no haya sido profanado por los actores políticos principales?

Como esta semana va de juicios sobre corrupción a diestra y siniestra – y luego hay quien no comprende por qué los ciudadanos buscamos a un tercer actor que se aleje de las profanaciones antidemocráticas de los grandes partidos -, y como sé que sobre lo del PP ya tendrá preparado el PSOE su batería de profanidades, permítanme que me centre en lo de Pedro Sánchez, el gran profanador de los usos y costumbres democráticos en España con mucha diferencia sobre el segundo clasificado.

Por eso de un tercero en discordia, me he acordado de mi paisana Inés Arrimadas, cuando era la cabeza visible de Ciudadanos, otra esperanza política fallida por su propia culpa y grandísima culpa. Fue en marzo de 2023, hace sólo tres años aunque pocos lo recuerden, que dejó claro cómo Pedro Sánchez profanaba lo improfanable de la democracia constitucional y pedía a gritos una censura que sólo llegó después, bien desangelada y solitaria, con Vox.

Hace tres años, Arrimadas hizo esta relación de profanaciones indiscutibles del Puto Amo en pleno Congreso de los Diputados:

- meter por primera vez a un partido comunista y populista (Podemos) en su gobierno

- colocar a su ministra de Justicia (Dolores Delgado) como fiscal general del estado

- montar una mesa de chantaje con los separatistas catalanes

- dejar que su ministro Ábalos se reuniera a escondidas en el aeropuerto con Delcy Rodríguez, viccedictadora venezolana

- acercar por orden de Bildu al 100% de los etarras al país Vasco

- entrega a los nacionalistas el control de las cárceles

- quitar competencias a la guardia civil en navarra

- tomar al asalto Radio Televisión española

- permitir que se discriminara policías nacionales en la vacunación en Cataluña

- quitar e imponer la mascarilla obligatoria en función de sus intereses electorales

- declarar un estado de alarma específico para una comunidad Autónoma donde ellos no gobernaban para torpedear un gobierno que no es el suyo

- crear un tribunal de cuentas con el beneplácito del PP a medida de los golpistas

- destituir al director del INE porque los datos desmentían su propaganda

- controlar o intentar controlar a organismos es muy importantes de este país como la CNMV

- poner a fines suyos en el Tribunal Constitucional para que puedan avalar sus cesiones al separatismo

- meter a Bildu y a Esquerra en la comisión de secretos oficiales

- pactar con Otegui (catetotegui desde lo del Guernica) la Ley de Memoria Democrática

- indultar a los golpistas catalanes

- rescatar a una aerolínea chavista con 53 millones de euros de dinero público

- forzar el cese de la directora del CNI porque se lo pedía Esquerra

- indultar a Juana Rivas, que es una condenada por secuestrar niños

- abrir expedientes a los médicos y enfermeros de Baleares que no hablan en catalán

- permitir y evitar que se prohíban los homenajes a etarras

- blindar por ley la marginación del español en Cataluña

- permitir el acoso a la familia de Canet que pidió la escolarización en español en Cataluña

- permitir que medio Consejo de Ministros se ponga a boicotear la Cumbre de la OTAN y el envío de ayuda a Ucrania

- blindar por ley el acoso a los constitucionalistas en las universidades y llegar a justificar agresiones a jóvenes como los de S'ha acabat en Cataluña…

(… voy recortando)

- hacer posible que los violadores salgan de las cárceles

- insultar y señalar a las empresas y perseguir Amancio Ortega, a Juan Roch o a cualquier persona que genere empleo en este país

-señalar a los medios de comunicación que no son afines desde la Tribuna del Congreso

- llamar piolines a los policías nacionales

- suprimir el delito de sedición y rebajar el delito de malversación

- votar de madrugada en este hemiciclo para saltarse a los tribunales allanar el camino al separatismo para que monten otro referéndum desde el gobierno

- atacar al rey, a los jueces, a los tribunales, a los policías y a todo aquel que defienda la democracia el estado de derecho en España

- clamar contra la prostitución pero callar y proteger a sus diputados cuando van a los prostíbulos con el dinero de sobornos

- poner al frente del CIS a un militante socialista

- pegar un volantazo en la posición de España respecto al Sáhara ocasionando un enorme daño nuestro país y ocultar lo que Sánchez ha conseguido a cambio….

Acabo ya, aunque seguía y seguía. Esto fue en marzo de 2023 y desde entonces ha pasado de todo y muchísimo más, tres años de escándalos sucesivos. ¿Hay algo en la democracia española que no haya sido profanado por Pedro Sánchez? Ahora que comienza uno de los juicios contra su ex segundo en el PSOE y en el Gobierno, José Luis Ábalos, recordemos que, mientras sus tipos y tipas de confianza se lucraban desde el gobierno con el tráfico de mascarillas, decena de miles de ciudadanos morían en los Hospitales. ¿Acaso no fue aquello profanar obscenamente lo improfanable?

¿Hay algo peor? Sí, que todo ello se ha hecho de modo que nuestra democracia y sus legalidades, sus instituciones y la oposición principal han sido incapaces de detener esta violación continua de las reglas de juego y las normas de la democracia. Recordémoslo todo mientras vemos las sesiones del primer juicio a los hombres del Peugeot, que empezaron profanando las propias elecciones socialistas.

Pues si, Pedro Sánchez ha cumplido su misión profanadora a la perfección y los demás no hemos cumplido con la nuestra.