Ábalos no es un tolili. Jessica, yo sí te creo

En su celebrado ensayo Fenomenología del tolili, Jorge Bustos lo presenta como "un tolai rococó, amanerado, con un plus de ingenuidad. El tolili va pidiendo a gritos que lo engañen, pero nadie se molesta en hacerlo. Se trataría de un lerdo entrañable, alguien que pasa por la vida sin otra ambición que la de airear su inofensiva necedad". Ahora, apreciado lector, cierre los ojos y piense en José Luís Ábalos. No se precipite. Tómese su tiempo. ¿Le parece un totili? Pues su abogado pretende que creamos que lo es.

La escena que les describo a continuación es ficción. Pero, de haberse producido, hubiera sido fetén. Estamos en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la Plaza Villa de París. "Señoría, si me permite quisiera explicarme". "Adelante, tiene la palabra", contesta el magistrado. La testigo, dirigiéndose al abogado de uno de los acusados: "Me pregunta usted si soy prostituta, si he mantenido o mantengo relaciones sexuales a cambio de dinero y debo decirle que con su insinuación usted sí me prostituye. Sí me deshonra. Abusa de su posición intentando obtener un beneficio para aquel que fue mi amante y hoy, cobarde, se esconde detrás de su toga y sus provocaciones. Busca un beneficio para su cliente, que ha olvidado, o aparenta hacerlo, como se exhibía en público a mi lado. Sin tapujos. Vanidoso y displicente ante los envidiosos comentarios. Pregúntele si entonces me consideraba una fulana. Señor letrado, ¿son prostitutas las mujeres que aman y son amadas por hombres adúlteros?" Jessica calla y como si quisiera conservarla, recoge con delicadeza una lágrima que delata su emoción. Lo hace con un pequeño pañuelo bordado con hebras carmesís. Al verlo, Ábalos da un respingo. Y continúa la testigo: "¿Acaso soy culpable de que él se preocupase por mí? ¿Qué quisiera hacerme feliz? ¿Fue prostituta Fortunata? ¿Lo fue Carmen Ruiz Moragas, que le dio dos hijos a Alfonso XIII? ¿Es un prostituto el letrado que defiende a un delincuente?" Cuchicheos en la sala. "Yo soy la otra, señoría". Su lamento provoca un respetuoso silencio. "Ya es suficiente". El magistrado se dirige de nuevo a la testigo: "Su alegato se ha escuchado. Muchas gracias". Lo dicho. Es invención, pero que bonito hubiera quedado.

El pasado martes fue uno de esos días tremendos. Esperando a la madrugada porque una civilización se podía ir al garete y aunque sospechas que la amenaza del presidente trumpetero es un tongo, siempre te queda un "a ver si la va a liar". Y antes lo de la Jessica en el Tribunal Supremo. Que mal rollo. El abogado de Ábalos acosándola delante de todos, que si era una prostituta, que si se confabuló con Aldama... Estuvo prudente la mujer, pero seguro que pensó: "Sí señor, a mucha honra. Y su defendido un putero a gastos pagados". La pregunta de Marino Turiel, el defensor de Ábalos tenía muy mala uva. Pretendía hacernos creer que su cliente es un tolili con el eximente de pichabrava. Le faltó citar a Vargas Llosa: "Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón". Y Jessica le hubiera contestado: "La historia que vivimos él y yo solo la conocemos nosotros". ¿No se avergüenza Ábalos de su abogado? Vende una burra ciega. Que todo un ministro de Transporte y secretario de Organización del PSOE se habría visto enredado en una trama urdida por el pérfido Aldama. Este, sirviéndose de los encantos de la sensual Jessica Rodríguez, habría engatusado a Ábalos al tener conocimiento de que el ministro, además de feminista a fuer de socialista, era un mamón (en la segunda acepción: dícese del que mama mucho, o más tiempo del regular), aprovechándose de su infantil querencia para venderle unas mascarillas.

Pero esa línea de defensa del tolili pichabrava no cuela. Les pongo en antecedentes. En noviembre de 2020, Carolina Perles acudió a una fiesta de Halloween en casa de Maritcha Ruiz Mateos -entonces directora de comunicación del PSOE y hoy presidenta amazona del Hipódromo de La Zarzuela-. La mujer de Ábalos hizo un aparte con Adriana Lastra y la puso al día, con pelos y señales, de la vida disoluta que llevaba su marido, que no acababa de salir de un fiestorro con pilinguis y ya estaba metido en otro. Todo por culpa de su asesor Koldo García, que era muy mala compañía. "Porque mi Jose es muy formal", le debió decir la atribulada esposa a una Adriana a cada momento más patitiesa y turulata.

Esto, pero sin nada de pilinguis, lo contó en exclusiva la periodista Ketty Garat el 3 de noviembre de 2021, cuatro meses después de que Ábalos fuese defenestrado. Siempre he tenido la duda de si las "fuentes de primer nivel del Gobierno, La Moncloa y el PSOE" (¿Tri Bolaños?) filtraron la historia para meterle un dedo en el ojo a Ábalos o en un intento por desviar la atención acerca de los verdaderos motivos del cese del ministro y hombre fuerte de la dirección socialista. Por la fecha en la que se publicó la información, Pedro Sánchez ya estaría al tanto de las pesquisas del inspector de Hacienda Raúl Burillo -desde abril de 2020-, que había detectado movimientos inusuales en Soluciones de Gestión, la empresa central en la trama de las mascarillas. Posteriormente, el Informe 96/2025 de la UCO sobre presuntas irregularidades en contratación pública, especulaba sobre el hecho de que Koldo y Ábalos hubieran podido percibir ingresos a espaldas del partido y que esto habría originado el cese en el verano de 2021. Después, y aquí está uno de los intríngulis de esta historia, Pedro Sánchez se reconcilió con Ábalos y le puso de número dos en la lista al Congreso por Valencia en las elecciones de 2023. El motivo de por qué lo hizo solo él lo sabe.

Dicen las crónicas que Jessica, con su declaración, le dio una puñalada trapera a su examante. ¿Y qué esperaban? Qué mintiese por alguien que, hipócrita él, la repudió por temor al qué dirán. Jessica es una víctima del amor. ¿Se aprovechó? ¿Quién puede juzgarla? ¿Quién tira la primera piedra? Abandonada por esas feministas cómplices del sanchismo y sus excrecencias… ¡Jessica, yo sí te creo! ¡Duro y a la cabeza!