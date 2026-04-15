El Barcelona le ha enseñado al Atlético cómo no tratar a la Real Sociedad

Tomen nota. El Barcelona solo le ha dado un clase maestra al Atlético esta temporada y no ha sido de juego o de cómo pelear una eliminatoria sino de cómo no tratar a un rival. Con condescendencia, prepotencia y menosprecios. El Atlético debe tratar a la Real Sociedad con el respeto que el Barcelona no le ha tenido al Atleti porque solo así tendrá opciones de ganar el título copero. Una final de Copa que merece respeto. Una final de Copa que no se gana con el escudo. Una final de Copa que es sin lugar a dudas el primer paso para creer con todo en el sueño de la Champions.

Respecto al partido, anoche asistimos a otro milagro de la era Simeone. Con esta defensa y sacan la eliminatoria. No tengo palabras. Sigo sin dar crédito a que el Cholo y sus hombres hayan eliminado al Barcelona dos veces en un mes con bajas capitales y sobre todo con ruletas rusas como Lenglet. Ayer casi le regala el pase al Barcelona, sin embargo, los rojiblancos resistieron gracias a los Musso, Koke, Griezmann, Llorente, Ruggeri y Lookman. Porque si hablamos de sentar cátedra con una masterclass hay que hablar de Antoine. Él fue la luz en el oscuro túnel del 0-2 y el 1-2 nació de sus botas. Si el Atlético gana algo este año llevará la marca de Antoine. Merecerlo a veces no es suficiente, pero si Neptuno quiere ver a su equipo este curso, Griezmann debe portar el tridente.

Ya dije hace meses que a este Atlético había que juzgarle día a día. Lo seguiré haciendo. No me cambia que ahora todo vaya bien y antes fueran poco fiables. Evaluación continua, como en el colegio. Es la mejor manera de exigir a este equipo. El sábado toca una final y volveremos a juzgarlo por ella. Toca seguir demostrando, porque los grandes celebran los triunfos y a los tres días están obligados a volver a ganar.

Por otro lado, por mi parte pongo punto final a cualquier cosa relacionada con los Atlético - Barcelona. He acabado agotado. Es un martirio, no el rival, que también, sino su entorno. Ahora toca una final ante un equipo que merece el mayor respeto del mundo como es la Real Sociedad. Duelo muy complicado. Y ya es hora de alejarse de los expertos como Gonzalo Lloró o Jota Trolas. Al resto de esa especie ni los menciono porque sinceramente les escuchan en su casa y obligados. Se acabaron los circos. Toca jugar una final y ganarla.

En conclusión, no se sabe qué pasará con este Atlético en la final de Copa y en semis, pero este equipo y la era Simeone siguen dando oportunidades así. Si hubiesen hecho caso a los que llevan años echando al Cholo ahora mismo no se estaría aquí. Ni estaría Simeone ni Griezmann ni Koke. Por lo tanto menos gurús y más respeto. Primero a la Real Sociedad.