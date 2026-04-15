'¡Pum-pum, petardo!' en el Congreso

Con Sánchez en Cipango, fernandogalindeando a Xi Jinping, y el flamante vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, Charly Body, templando gaitas con ricachos en EEUU, el Congreso se manifestó este miércoles a los cronistas –a los dos o tres que estábamos en la tribuna de prensa, quiere decirse– como el Efecto Casimir: incluso en el vacío absoluto, hay fuerzas/diputados capaces de proporcionar energía/mandanga. La Física dice que, incluso cuando no hay nada, puede haber algo; la sede del legislativo, también.

El reglamento colocó a Sara Aagesen, trasunto socialista de la Ofelia de John Everett Millais, encabezando el cartel de una jornada flácida en la que todas las miradas, incluidas las de un grupo de víctimas del accidente de Adamuz, estaban puestas en Óscar Puente. Imaginen un festival de música liderado por el somnífero Ismael Serrano pero en el que actuará el Ozzy que arrancaba cabezas a murciélagos. Pues eso.

La oposición cumplió con bureles que en Las Ventas serían recibidos con un pum-pum, petardo. El secretario general del PP, Miguel Tellado, culpó a Aagesen y a Beatriz Corredor del apagón que, hace cosa de un año, dejó al país entero sin luz, y preguntó a la ministra prerrafaelita "por qué premia al secretario de Estado de Medio Ambiente, sospechoso de encubrir las mordidas de Forestalia", con la presidencia de la Aemet: "¡Vaya cara, parecen la cueva de Ali Babá!". La vicepresidenta tercera recurrió a la ultraderecha, al cambio climático y a un chiste: "Este Gobierno nunca oculta la verdad". La carcajada rozó la unanimidad. Sobre lo mismo y a la misma, Figaredo, hibridación compacta de Lobezno y Alcalá Galiano, llamó "dictadores" a Petro, a Lula y a Sheinbaum: "Emitieron un informe falso para esconderlo, y sabiendo que las fotovoltaicas provocan el problema, ustedes continúan arrancando olivos para sembrar fotovoltaicas". Respuesta de la ministra: "Cada placa solar, cada aerogenerador, cada almacenamiento que se instala en España nos aleja de la dependencia de los barriles de petróleo y eso sí que es patriotismo". Conque la patria es una placa solar. Dios mío.

Ester Muñoz censuró el "linchamiento personal y profesional" sufrido por el juez Peinado y el servilismo ciego del ministro de Justicia: "Ha hecho todo lo que le ha pedido el señor Sánchez. Ha mentido. Ha atacado a jueces, a fiscales, a magistrados, al Tribunal Supremo. Ha intimidado al CGPJ por escrito. Usted se ha quemado defendiendo a sus compañeros de partido, de su Gobierno, la corrupción de los familiares de Sánchez". Bolaños, despreciando a la mitad del país: "Me pide que vea una injusticia y que no haga nada, que baje la cabeza. Eso ustedes, que son de derechas, que conviven con naturalidad con la injusticia, lo podrán hacer, pero yo no". La portavoz del PP: "Podría haber sido ministro del señor Orban". Réplica del ministril: "No haga el ridículo de compararnos con Orban. Son ustedes los que negocian con ellos". Touché. Es lo que hay: o pactas con un partido financiado por el banco MBH o con los herederos de una banda terrorista.

Peinado comparó en su auto al yerno de Sabiniano con el Rey Felón, la corte del primero se rasgó las vestiduras y Pepa Millán lo ha aprovechado con inteligencia: "Habla de lo injusto que ha sido comparar a Pedro Sánchez con Fernando VII. Efectivamente, ha sido muy injusto… para Fernando VII, y mire que fue nefasto, porque ningún régimen absolutista hubiera soñado con el poder que ustedes tienen y que utilizan para ejercer el matonismo contra disidentes, ciudadanos anónimos y jueces". Bolaños hurgó en la herida de la derrota de Orban: "Les duele no tanto por perder un aliado, sino por perder un financiador". Lo tenía a huevo.

El espíritu desnatado del PP andaluz habló por boca de Bendodo, quien discurrió sobre el no-tren a Málaga y tendió una mano que Puente rechazó con desgana: "Dejen de hacer demagogia, permitan que siga la investigación y no jueguen ustedes con las víctimas". Mirian Guardiola aportó la nitroglicerina que le faltó al satélite de Juanma Moreno: "Si hubiera hecho bien su trabajo, hoy no tendríamos que lamentar las muertes de 46 personas. Si tuviera un mínimo de decencia y de vergüenza, debía haber dimitido hace tiempo". El ministro de Transportes puso al burro a hablar de orejas: "Son ustedes un partido que se dedica al bullying político, mediático y judicial". El pepero Carazo también le pidió su dimisión, cartel en mano: "Dimita si le queda algo de decencia o de ética". Le llamó Óscar Miente. Flojito. "Creía que me iba a llamar el Orban del Pisuerga", replicó el exalcalde de Valladolid. Ya quisieran tener el talento de Federico. Y no sólo para poner motes.