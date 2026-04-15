Cuando te cae una mayoría absoluta por la puerta de atrás

La expulsión del presidente de Vox en Murcia y su posterior salida del grupo parlamentario ha supuesto un cambio importante en el delicado equilibrio del Parlamento murciano, donde el partido mayoritario, el PP de Fernando López Miras, quedó a dos diputados de la mayoría absoluta en las elecciones de 2023. Ayer mismo, otra diputada de Vox anunció su marcha al Grupo Mixto, abandonando de esa forma la disciplina del partido de Santiago Abascal, con lo que el presidente murciano ya no necesitaría pactar con Vox los asuntos importantes de la recta final de la legislatura: le basta con llegar a un acuerdo con los dos nuevos integrantes del Grupo Mixto, liberados de cualquier disciplina de partido.

Los expulsados y dimisionarios del partido conservador en Murcia consideran que Vox ha entrado en barrena y que todo el proyecto político se está derrumbando ante nuestros ojos. Sin embargo, en la pasada legislatura tres de los cuatro diputados de Vox fueron expulsados del partido y no se produjo ninguna hecatombe. De hecho, en las siguientes elecciones Vox sacó nueve diputados y el mayor porcentaje de voto del partido en unas elecciones autonómicas, de manera que no hubo ningún castigo electoral, sino todo lo contrario.

José Ángel Antelo era el presidente de Vox en Murcia cuando se expulsó a las tres cuartas partes del grupo parlamentario. El argumento fue la necesidad de mantener los principios políticos y expulsar a los desafectos, contra los que se cargó sin piedad. Si entonces no hubo castigo electoral, no es previsible que vaya a producirse una catástrofe en 2027 por el hecho de que el grupo parlamentario haya perdido a dos diputados de los nueve con que contaba en esta legislatura.

La diputada que ha seguido los pasos de su jefe denuncia que en Vox hay gente que acumula puestos y sueldos elevados, pero ella no renuncia a los suyos, que mantendrá bien boyantes hasta que acabe la legislatura; eso, si antes no la hacen directora general. No parece que su salida de Vox vaya a provocar que los votantes de Santiago Abascal se pasen a Alberto Núñez Feijóo.

Esta guerra interna tiene como principal beneficiario en Murcia a Fernando López Miras, que ya solo tiene que pactar con José Ángel Antelo las cuestiones importantes –la otra diputada hará lo que se le diga– en lugar de pasar por el fielato de Vox, donde los acuerdos solo se plasman cuando indica la dirección nacional del partido y no cuando interesa a los habitantes de los territorios donde se aplican después.

El PP de Murcia está de enhorabuena, sea cual sea el resultado de las negociaciones para sacar adelante asuntos como la reforma de la Ley del Mar Menor o el decreto de las famosas 25.000 viviendas que Fernando López Miras pretende construir en cuatro años. Si los proyectos decaen, los populares reforzarán sus argumentos para pedir a los ciudadanos una mayoría absoluta en 2027. Si salen adelante con los rebeldes de Vox, quedará demostrado que los de Santiago Abascal no son un partido fiable y que lo único sensato en Murcia es votar al partido de Alberto Núñez Feijóo.