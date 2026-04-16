Geopolítica y liberación

Cuando Donald Trump extrajo de Venezuela al tirano Nicolás Maduro para ser procesado por la justicia por crímenes contra su nación, millones de seres humanos en España pensaron, o mejor dicho, desearon que también aquí podría suceder algo parecido. ¡Exagero! Quizá. Pero en la demasía están los matices. El pensamiento. Lo que ayer fue un deseo, sí, hoy tiene verosimilitud; ante la inoperancia de la oposición española para sacar al dictador de la Moncloa, la situación política internacional nos abre un campo de posibilidades reales para ser un país normal. Hoy, después de las barrabasadas, tropelías y fraudes cometidos por Pedro Sánchez en los últimos años, acrecentadas en los últimos tres meses y medio, ha aumentado el número de españoles que cree que la situación política internacional, la geopolítica, pudiera ayudar a liberarnos de la pesadilla sanchista. De la tiranía. Aumenta la conciencia política sobre un régimen montado sobre la voluntad del tirano y, por lo tanto, crece el número de personas que miran al exterior como vía de liberación de la esclavitud sanchista.

Las personas más desarrolladas de España, desde el punto de vista moral y político, empiezan a tomarse muy en serio que todo dependerá de cómo nos ayuden a los ciudadanos los países democráticos, pues que aquí, nadie se engañe, sólo se hace y se dice lo que impone el tirano. Tiene colonizados todos los resortes que pudieran controlar su tiranía. Pedro Sánchez no tiene escrúpulo alguno en cambiar por decreto la población española. Meterá en España más de dos millones de personas con el único objetivo de que le mantengan en la poltrona. No ha dimitido por su responsabilidad en los muertos de la DANA de Valencia ni por los 46 muertos en el accidente ferroviario de Adamuz. Tampoco le preocupa que su esposa sea juzgada por cuatro presuntos delitos. Se pone al lado de Irán en la guerra que está librando EEUU. Rompe todos los pactos y vínculos con EEUU y, por supuesto, desprecia los consejos de la Unión Europea para fortalecer la Unión y alejarse de China, etcétera, etcétera.

Sí, España es algo más parecido a una dictadura que a una débil democracia. Sin embargo, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, incluidos los privados, mienten a conciencia sobre el régimen político español. Siguen manteniendo la gran mentira del tirano: "vivimos en democracia". Falso. No se les permite, o no quieren, decir lo obvio: esto es una vulgar tiranía. Y porque el tirano sigue fuerte en todos los ámbitos de las instituciones políticas, jurídicas y del conocimiento, sólo una fuerza externa de carácter internacional pudiera llevárselo por delante. Nadie se engañe con la oposición. Cada vez menos españoles esperan nada del PP. La parálisis ideológica de la gente de Alberto Núñez Feijóo y su carencia de acciones efectivas para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa empiezan a devorar las esperanzas en la alternancia.

Sí, Pedro Sánchez se está cargando hasta la idea de alternancia democrática. He ahí la regla número uno de un tirano: "No os liberaréis de mí tan fácilmente, antes quemo la casa entera". Y es lo que está haciendo. ¡Una casa en ruina heredará el PP! ¿Herencia? Ni siquiera eso es seguro. El tirano puede llegar a repetir. Son cada vez menos los españoles que creen en el poder de liberación del PP. Al tirano le trae al fresco lo que digan el PP o Vox... Y, por desgracia, ha conseguido trasladar a la mayoría de sus súbditos de que la alternancia es inviable. Por eso, precisamente, mantengo y reitero que sólo Donald Trump podría liberarnos de Pedro Sánchez. En el peligro, como dijo el poeta, está la salvación: en el peligro que representa para España la traidora política de Pedro Sánchez a los valores democráticos occidentales al alinearse con el "eje del mal" liderado por China y con su eslabón más totalitario y repugnante, el régimen teocrático de Irán, pudiera estar nuestra salvación. Quizá esa traición le cueste caro al tirano de la Moncloa, porque tendrá que enfrentarse directamente, más pronto que tarde, a Donald Trump. Sí, sí, tendrá que verse las caras con el presidente de EEUU, porque Donald Trump ya ha puesto a Pedro Sánchez en su lista de liquidación de los regímenes tiránicos y totalitarios, como fue Venezuela, ahora Irán, mañana Cuba y luego podría ser el turno de España. Paciencia y barajar. ¡Ese día llegará!