Aquí, parando al fascismo un rato

Hay que ver la de periodistas, periolistos y cretinos que manifiestan en público estar dispuestos a parar al fascismo o que directamente se jactan de estar parando el fascismo. En Cataluña, por ejemplo, los hay a manta. Ese Jair Domínguez, un presunto humorista de TV3 y Catalunya Ràdio dedicado a parar el fascismo, trincar de los medios públicos y hacer la pelota a los independentistas.

Acaba de ser juzgado por asegurar hace cinco años, cuando Vox irrumpió en el parlamentillo catalán con once diputados, que al fascismo y al nazismo no se les combate en las urnas sino con un "puñetazo en la boca". Denunciado por Vox, en la vista celebrada el pasado martes aseguró a preguntas de su abogado que nunca ha sido partidario de la violencia y que lo del puñetazo fue una "expresión metafórica". Ah, hombre, una metáfora. El fascismo debe estar acojonado. Cómo él ante el juez.

Otro que tal baila es Jordi Évole, que asegura que al fascismo hay que "combatirlo ya". ¿Combatirlo? ¿Quién? ¿Usted? Évole no parece ser el tipo de individuo dispuesto a ningún sacrificio y mucho menos a combatir nada. Pero ahí está, hecho un héroe del proletariado en las trincheras mediáticas, impartiendo doctrina entre chiste y broma, enriquecido a base de decir chorradas y perpetrar preguntas supuestamente incisivas. Otro crack del antifascismo. Amigo de Rufián, no se hable más.

En la lista no puede faltar el emergente Marc Giró, que viene de declarar en La Vanguardia que "hacer buen periodismo es también una forma de antifascismo". Anda, o sea que ya no se trata de informar. Eso es para los periodistas de calle y los desgraciados. Lo de Giró es otro rollo, el glamour antifa. ¿Saben cómo se llama su programa en La Sexta? Cara al Show. Nótese la ocurrencia. Cara al Show... Qué bárbaro el señorito y qué provocador. Los fascistas corren despavoridos cada vez que aparece en el horizonte el gran Giró. Piel de gallina con los alardes antifascistas de este miliciano que monta a caballo en el Real Club de Polo de Barcelona y está dispuesto a terminar con el fascismo que nos asuela. Su dedicación a la causa resulta tan conmovedora y emocionante.

Hay más. He ahí Broncano, otro estajanovista de pasar la gorra. El hombre al que más de media España paga para que se ría de ella. Incapaz de hilar una frase completa, lo suyo también es parar el fascismo. Y servir al sanchismo, al separatismo y a la noble causa de la estupidez propia y ajena. Como el Gran Wyoming, otro potentado gracias a la tenaz lucha contra los fascistas, los nazis y los ultras. Les debemos tanto...

Hay más héroes, aunque tal vez menos conocidos. Gente que se abalanza sobre el teclado o se recuesta sobre la barra y se pone a parar el fascismo como si no hubiera un mañana. Pim, pam. Sin descanso. A las mariscadas por el triunfo de la Confederación. En pie, audiencia obrera, los ricos os van a dar clases de antifascismo. ¡Hay que derrocar a la reacción!