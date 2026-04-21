Abascal contra los pinchos morunos

La presidenta de la Comunidad de Madrid es un caso de estudio para cualquiera que quiera dedicarse a la política. Resistir y vencer el continuo estrés provocado por una izquierda desquiciada y los no menos neuróticos comparsas voxeros. Resistir y capear las memeces de los suyos. En este duro aprendizaje, Isabel Díaz Ayuso ha desarrollado y perfeccionado unos automatismos propios de un piloto del Dakar. Reflejos que la llevan a entregar la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a María Corina Machado el mismo día que Pedro Sánchez reúne a la Internacional de la Corrupción en Barcelona. Desde una Puerta del Sol a reventar de público lanzan un potente mensaje de libertad. Las fotos muestran a dos mujeres carismáticas y sonrientes. Frente a ellas, un decrépito Lula y un crispado Sánchez. Esto sucedió el pasado sábado. Un día antes, desde Bruselas, Ayuso saltó como un resorte de coherencia democrática para responder a los desvaríos de Vox, compartidos por María Guardiola.

Un reconocimiento de sus cualidades como política, porque la presidenta madrileña tardó cero coma en descalificar la provocación contenida en el acuerdo de gobierno para Extremadura firmado por el PP y Vox. Un regalo que los de Abascal le hacían a Pedro Sánchez en plena campaña electoral de Andalucía. "¿Qué huevonada es esa de la prioridad nacional?", se debieron preguntar los 380 colombianos y 240 venezolanos que llegaron a tierra extremeña en 2025. Pues sepan ustedes, mis niños, que aunque tengan toda la documentación en regla, hasta que no lleven cinco años viviendo en Almendralejo no podrán apuntarse en la lista de solicitantes a un alquiler social. Para comprar una vivienda de protección oficial la espera se amplía a 10 años. Después ya veremos si se lo dan o no. Es un "los españoles primero" a la extremeña. Tierra de emigrantes. Ver para creer. "El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional… Exclusión del acceso a servicios sociales estructurales (léase Sanidad) a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital". La presidenta de la Comunidad de Madrid se encontraba en Bruselas: "Yo creo en la ley y en el orden y por tanto pienso que no puedes, ilegalmente, dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derecho". Los dirigentes de su partido estaban a por uvas. Ayuso placó al demagogo de Sánchez. Son los automatismos de un político democrático.

En Extremadura hay muy poca inmigración. No llega al cinco por ciento. Unas 51.000 personas de un censo de poco más de un millón. La población de origen marroquí es de nueve mil personas, la mayoría concentradas en municipios agrícolas en los que a los "nacionales" no les importa ser "los segundos" y dejar que se deslomen otros.

Un poco de historia. Hace 46 años, en Rabat, los gobiernos de España –presidido por Adolfo Suárez– y de Marruecos, firmaron un Convenio de Cooperación Cultural. "Deseosos de reforzar los lazos tradicionales y múltiples que existen desde hace siglos entre sus dos pueblos y de promover un mejor conocimiento de sus valores y patrimonios culturales" acordaron, entre otros asuntos, que "el Gobierno facilitará la enseñanza de la lengua árabe a los alumnos marroquíes escolarizados en establecimientos primarios y secundarios españoles". Marruecos se hacía cargo íntegramente de los profesores.

Cuarenta y seis años después Vox y la señora Guardiola han decidido clausurar las aulas "en rechazo a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad, usos y costumbres". ¿Sabrán estos torquemadas de medio pelo que en los tiempos de Francisco Franco se hizo lo mismo? Mantener el vínculo del emigrante con España. "El Ministerio de Trabajo es consciente de la responsabilidad contraída de conservar vivos los vínculos de los españoles emigrantes con sus raíces culturales, a través de la actividad educativa específicamente dirigida a ellos y a sus hijos" (Carta de España, abril de 1962). En Alemania, además de las clases en la escuela, los hijos de trabajadores españoles recibían, por la tarde, clases en su lengua que incluían geografía e historia. A diferencia del acuerdo hispano-marroquí, los gastos corrían a cuenta de los länder. (Inés Ruiz Escudero, La educación de los hijos de los trabajadores españoles en la RFA durante el franquismo, 2009).

¿En cuántos colegios extremeños se dan clases de lengua árabe y cultura marroquí? En dos. El CEIP Gonzalo Encabo y el CEIP Juan Güel, ambos en el municipio de Talayuela. ¿Tan frágil es la identidad y los usos y costumbres de esta gente que los ven en riesgo por dos aulas? ¿O quizá lo que pretende Vox es provocar un conflicto social como en Torre Pacheco? En 2004 se le concedió la Medalla de Extremadura a Talayuela. "Los extremeños han sido durante años emigrantes, deberíamos tener una especial sensibilidad con todos aquellos que en nuestra región tienen la condición de extranjeros. Esta sensibilidad es la que ha demostrado durante años...", se decía en el Decreto. ¿Es esto lo que se busca quebrar?

Mientras, los mismos que clausuran las aulas se 'bajan al moro' para hacer negocios. La Misión Comercial Marruecos 2026, organizada por una entidad adscrita a la Consejería de Economía, se celebrará en Casablanca del 14 al 18 de septiembre. En el año 2003, el presidente Aznar calificó el acuerdo firmado entre España y Marruecos como el "más importante de España en el mundo". Hoy nuestro país es el primer socio comercial con un volumen de intercambio bilateral de más de 22.500 millones de euros al año. Hay más de 350 empresas españolas que generan empleo y contribuyen al desarrollo de su economía.

Cuando en albornoz sale de la alcoba para acicalarse, Abascal se reconoce en el visir Iznogud y no en un caballero teutón. Para su deleite dispone de albóndigas, alcachofas y aceitunas. Además de naranjas, alfajores y mazapanes. No es gandul. Sale por el zaguán y empuñando un alfanje sube a la atalaya. Desde aquí, como adalid que es, sin mezquindad, haciendo alarde de su arsenal, convoca a sus alféreces a la Reconquista. Para el maestro don Rafael Lapesa –que fue secretario de la Real Academia Española entre 1964 y 1971– el elemento árabe es, después del latín, el más importante del vocabulario español (Historia de la lengua española, prólogo de Ramón Menéndez Pidal, Gredos, 1981).