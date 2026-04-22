La UE ante la caótica regulación masiva de inmigrantes en España

Es cierto que la Comisión Europea rechaza desde 2004 las regulaciones masivas de inmigrantes y que el comisario de Asuntos de Interior y Migración, el austriaco Magnus Brunner, ante la regulación de más de medio millón de inmigrantes ilegales impulsada por el gobierno español a instancias de Podemos, ya advirtió el pasado 31 de marzo que, si un inmigrante regularizado en España se intenta asentar en otro país de la Unión Europea, sería devuelto a territorio español. Como explicaba el comisario europeo, "la decisión de regularizar la situación de nacionales de terceros países que se encuentran en situación irregular en un espacio sin fronteras interiores puede tener un impacto en otros Estados miembros. Podría suponer un problema para los demás Estados miembros".

Estas advertencias, sin embargo, no son nada comparadas con las mucho más contundentes declaraciones que ha hecho este martes el candidato a la presidencia de Francia del partido de centro derecha "Los Republicanos", Bruno Retailleau, quien ha endurecido su discurso contra el gobierno de Pedro Sánchez hasta el punto de plantear medidas de "aislamiento" frente a lo que considera una política migratoria irresponsable. El dirigente conservador ha advertido claramente de que "hay un enorme problema ahora con los españoles" y defendió que, si llegara al poder, no dudaría en "restablecer (los controles en) las fronteras". Es más. Retailleau ha manifestado que su objetivo sería "marginar a España de las naciones europeas" por una política que considera "contraria al espíritu europeo". En esa línea, ha llegado a sugerir la necesidad de articular una respuesta coordinada en la UE contra la decisión del Gobierno español, asegurando haber detectado "malestar" incluso entre socios socialdemócratas.

No le falta razón al dirigente político francés si tenemos en cuenta el giro que han tomado muchos socialdemócratas europeos en este asunto y que, sin salir de Francia, dirigentes del ya casi extinto Partido Socialista Francés, como Raphaël Glucksmann o Boris Vallaud, aun siendo mucho más condescendientes, se han negado a regularizaciones "masivas e incondicionadas" como la que plantea el gobierno español. Eso, por no hablar de la máxima oposición a las regularizaciones masivas de la Agrupación Nacional, que lidera Marine Le Pen, formación que lidera actualmente todos los sondeos para la primera vuelta de las presidenciales francesas de 2027.

El tiempo dirá, no obstante, en qué medida esta masiva e irresponsable regularización de inmigrantes en España pone en riesgo la unidad de la Unión Europea y la libertad de movimientos del espacio Shengen. Pero, desde luego, para lo que no hay ya que esperar es para denunciar el caos que ya está provocando en el interior de España. Y es que el gobierno de Sánchez, no solo ha hecho caso omiso a las advertencias europeas o ha minimizado las dudas que esta masiva regularización despertó en el Consejo de Estado; también ha ignorado por completo las advertencias de los sindicatos policiales y de los funcionarios de Extranjería que han alertado del colapso que va a generar.

A este respecto, señalar que, si bien, CC OO ha desconvocado la huelga indefinida que, por este motivo, tenía previsto celebrar a partir de este martes, lo ha hecho finalmente, no por la desaparición del colapso, sino por el incremento salarial que el Gobierno les ha concedido a los funcionarios. Y otro tanto se puede decir de la noticia de que los presos preventivos que se regularicen conservarán los papeles aunque sean condenados o de los datos clave que el Ministerio de Migración oculta sobre el aumento en la regularización por arraigo familiar, que no vienen sino a conformar las advertencias de los sindicatos policiales

Esta visto, sin embargo, que Pedro Sánchez sólo le importa cumplir con las exigencias que le hacen sus socios de Podemos para seguir en la poltrona aunque eso implique poner en riego la unidad de la Unión Europea y sembrar el caos en nuestro país.