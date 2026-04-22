Los lunes al sol de Jordi Pujol

Ahora, 11 años y 9 meses después de aquel glorioso 25 de julio de 2014 en que el padre putativo de la patria catalana confesó que se lo había llevado crudo a Andorra, parece que, por fin, toca. Así, el próximo lunes, el hombre que durante décadas confundió su propio apellido con el mapa moral del País Petit pisará la Audiencia de Madrit, que es como siempre se le ha llamado a esta instancia en TV3, la televisión del régimen que él engendró a su imagen y semejanza. Pujol ha sido citado para que un médico forense determine si sus facultades mentales aún le permiten distinguir entre el bien, el mal y una cuenta bancaria opaca retribuida a interés compuesto con una prima de rentabilidad sobre el euribor.

Quien se erigió en la reserva espiritual de una Cataluña impoluta termina sus días bajo la lupa de un tribunal, y no muy estajanovista por cierto, para charlar sobre blanqueo de capitales, asociación ilícita y otros indicios de superioridad ética y estética frente a los espanyols. ​El estilo de la casa, ese pujolismo que consistía en envolverse en las esencias sagradas de Montserrat para ocultar el sonido de las comisiones, languidece en un juicio que es, en realidad, el acta de defunción de una ecléctica mística grupal, la que jamás hizo distingos entre la independencia y el 3%.

Aunque no se juzga a un anciano de 95 años; se juzga la calidad espiritual de toda una tribu, la nacionalista, que todavía hoy sigue mirando hacia otro lado con tal de no reconocer que su mesías doméstico era un vulgar ladronzuelo de caudales públicos, apenas un Luis Roldán con el Bachillerato. ​Veremos si el lunes la memoria le sirve para recordar la deixa de Florenci o si, por el contrario, la amnesia selectiva se ha apoderado definitivamente del Patriarca. La Cataluña con mando en plaza, mientras tanto, seguirá esperando a que escampe para olvidar el desagradable asunto de las togas. Ya saben: en el oasis catalán, el fango siempre fue considerado una variante local del agua bendita.