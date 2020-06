¿A qué espera Marchena?

El pasado 21 de mayo, antes de que la juez Rodríguez-Medel empezara a recibir un aluvión de halagos por su "valiente" actividad instructora frente al Gobierno…, escribí un artículo titulado "Carta a una juez", que se publicó en el Club de Libertad Digital, muy crítico por su decisión de archivar la investigación por delito de lesiones, abjurando de su compromiso de administrar justicia. Me ratifico en lo que dije.

De aquellos polvos, estos lodos. El principal problema a que abocaba esa resolución de Rodríguez-Medel era el inevitable sobreseimiento también del delito de prevaricación. Porque, a diferencia del delito de homicidio o el de lesiones –que se pueden cometer por imprudencia–, el delito de prevaricación es necesariamente doloso ("dictar a sabiendas una resolución injusta"), y acusar al delegado del Gobierno en Madrid de haber autorizado la manifestación dolosamente era tanto como acusarle de un homicidio doloso (dolo eventual), por los fallecidos que se hubieran contagiado en la manifestación… y eso sabemos que no fue. Y esto es lo que argumenta en esencia el último auto de la juez para justificar el archivo por prevaricación.

Pero el auto también dice otra cosa sobre los delitos de lesiones o el homicidio imprudente, a lo que me quiero referir. Dice:

En definitiva, indiciariamente la celebración de manifestaciones y concentraciones de marzo de 2020 incrementaron el peligro de contagio y por ello fueron un riesgo cierto y seguro para la salud pública : es algo que se concluye de la documental aportada y de manera muy relevante, de los informes del Médico Forense, (…) cuya conclusión quinta señala: es cierto y seguro que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad y de igual modo de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio para que los ciudadanos adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección en relación con la gravedad de la información.

Esto no es óbice para afirmar simultáneamente que no puede acreditarse que con ocasión de las citadas concentraciones/manifestaciones (exclusivamente por haber acudido) se produjera un concreto contagio. (…) se concluye por esta instructora que: desde un punto de vista médico, no puede acreditarse la relación causa-efecto con carácter exclusivo entre la asistencia a concentraciones /manifestaciones y el contagio (dicho de otro modo, el contagio puede producirse por el mero hecho de coincidir en el ascensor o por ir en transporte público, también por ir a la manifestación, en definitiva, no puede acreditarse cuándo tuvo lugar el contagio). Para poder imputar las lesiones o el homicidio imprudente sería necesario que no hubiera otra alternativa posible de contagio que el hecho de haber acudido a la manifestación que no fue prohibida por el Delegado del Gobierno en Madrid y esto es lo que descarta el informe forense obrante en autos (sobre la doctrina jurisprudencial de la relación de causalidad baste citar la clásica STS de 23 de abril de 1992 –sobre el aceite de colza).

Estas conclusiones del médico forense determinaron que esta instructora decidiera no continuar la investigación por delito de lesiones (u homicidio) imprudente, dado que, reiteramos lo adelantado en la providencia de 19 de abril, para que dicha imputación pueda prosperar es necesario acreditar la relación de causalidad, relación que debe ser individual y singular para cada persona, de modo que el resultado lesivo se deba exclusivamente a la concreta acción aquí investigada (la no prohibición de las manifestaciones o la no exigencia de precauciones durante las mismas para evitar el contagio) sin que haya otra alternativa posible para el contagio concreto de ese específico lesionado o fallecido por coronavirus".

[Nota: los subrayados y las negritas son de la propia resolución].