Miedo líquido y maldad apelmazada

El griterío totalitario de los socialistas y comunistas está llegando a su fin. No iremos a las urnas muertos de miedo. Ya no provocan miedo sino asco. Y, sin embargo, nadie escapa a la sensación de que algo puede pasar. Nadie logrará fácilmente vivir tranquilo desde hoy hasta el día de las elecciones. Viviremos sobresaltados. Todos esperamos antes del día 4 alguna barrabasada de este personal. Ojalá nos equivoquemos. Pero Madrid está partido entre el asco y el miedo. Por un lado, un primario asco lleva a millones de personas a huir de las candidaturas de los socialistas y los comunistas. Pero, por otro lado, un miedo líquido, casi siempre apelmazado en personalidades potencialmente malvadas, conduce a otros millones de personas a votar a favor de los candidatos del peor Gobierno de España de los últimos cuarenta años; pareciera que el resentimiento, la ira y la ideología del Gobierno de coalición de Sánchez hiciera estragos entre los votantes sin principios.

Según las encuestas, estarían fracasando los especialistas en crear miedo, angustia y terror. El dóberman, el Prestige y todos los rollos sobre la llegada del fin del mundo no han pasado en esta campaña electoral de ser un teatrillo ridículo. Griterío de chusma sin una sola idea. Pero nadie se relaje. Pensemos. Dejemos de culpar y temer que es lo fácil y tengamos voluntad de pensar. Nunca es sencillo pensar. Cuesta mucho la tarea del pensamiento. Cuesta hacerse cargo de los millones de personas que votan ciegamente a quienes no sólo les importa nada España, sino que ni siquiera dicen su nombre. Pensemos, sí, cómo salir de los callejones totalitarios a que nos ha llevado este Gobierno de coalición. Pensemos cada uno de nosotros los gravísimos problemas que tendremos que superar. Empecemos, pues, haciendo una somera enumeración de las tropelías gubernamentales para buscar las soluciones.

Aparte de denunciar que nos prohíben hablar bien con la imposición de un supuesto lenguaje inclusivo, que está creando ya gravísimos problemas en los profesores y en la educación de los niños españoles, he aquí mi listado.

1) El Gobierno de España trata de eliminar a la oposición, incluso defiende la ilegalización de partidos democráticos.

2) Supresión del español como lengua vehicular en toda España.

3) Los niños españoles no aprenderán a leer o escribir en español.

4) La Constitución fue suspendida durante seis meses y todos los poderes fueron ejercidos por Sánchez-Iglesias; naturalmente, aprovecharon ese tiempo para dictar normas de corte totalitario difíciles de revertir.

5) Atentados permanentes por parte del Gobierno contra la libertad de prensa.

6) Potenciación de la servidumbre voluntaria de la población española.

7) La mentira es base del Gobierno.

8) Primer síntoma de corrupción del Gobierno: la casi la entera Comisión Ejecutiva Federal del PSOE está en los órganos de la Administración.

9) Prohibido investigar la historia y buscar la verdad (leyes de memoria histórica y democrática).

10) Han roto todos los pactos de Estado en todas aquellas cuestiones de interés general.

11) Pacto de Sánchez con los herederos de ETA para soltar a todos los presos.

12) Afianzar el pacto de hierro con comunistas y separatistas para romper definitivamente la unidad de España.

13) Cambiar las bases legales para romper la autonomía del poder judicial, o peor, cambiar el estatuto jurídico y político del CGPJ al margen del Parlamento.

14) Sustituir la nación española por 17 facciones o taifas.

15) Entregar Cataluña a los golpistas.

16) Sánchez ha hecho de España una anomalía en la Unión Europea.

17) La Fiscalía General del Estado se ha convertido en la Fiscalía del Gobierno.

18) Ha creado leyes y más leyes para terminar con la Constitución del 78 y la democracia.

19) La obsesión del Gobierno es acabar con la Monarquía.

20) Ha convertido la educación en adoctrinamiento.

Hagamos, en fin, cada uno de nosotros el listado de atropellos de este Gobierno de España para comenzar a superar el miedo, que es siempre el principal enemigo de la libertad. El actual Gobierno de España es una fábrica de miedo. No me extraña que millones de españoles estén aún muertos de miedo. Nadie se fía de lo que pueda hacer este Gobierno desde hoy hasta al día 4 de mayo. Pero no queda otra: o combatimos el miedo o nos rendimos a quienes lo provocan.