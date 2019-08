Agapito Maestre

El discurso de Emmanuel Macron a su cuerpo diplomático señala un parteaguas en la política internacional de la UE. Nadie confunda la parte melancólica que contiene esa plática con el realismo que lo determina. Es un diagnóstico real para buscar soluciones plausibles. Es el primer dirigente político de una gran nación que reconoce sin ambages la decadencia de Europa. Pronto tendremos que hablar de ruina o algo peor… Europa podría quedar reducida a un gran parque temático para que discutan sus diferencias los multiculturalistas rígidos respecto de los multiculturalistas de boutique, que el gran periodista Tom Wolfe clasificó como multiculturalismo "chic radical", mientras que EEUU y China siguen diseñando la política mundial desde el afianzamiento de sus propios Estados-nación.

El discurso de Macron pasará a la historia por ser el de un jefe de Estado de Europa que da la razón a la principal queja, sin duda alguna, fundamentada en sólidos argumentos y narrada con precisión por algunos grandes filósofos, ensayistas y novelistas europeos de las últimas décadas: Europa carece de perspectivas. No tiene salida. Muchos son los autores que podríamos citar para suscribir esta conclusión, pero valga el juicio de alguien que, siendo durante más de cuarenta años el sostén intelectual de la socialdemocracia europea, hoy reconoce su absoluto fracaso: "La decadencia de los partidos socialdemócratas se debe a su indefinición. Nadie sabe para qué son necesarios". En efecto, entre otros, fue Jürgen Habermas quien reconoció hace más de un año lo que ahora ha venido a suscribir Macron:

Me han pedido que hable de Nuevas Perspectivas sobre Europa, pero no consigo pensar en ninguna, y la descomposición de estilo trumpiano que está afectando incluso al corazón de Europa me obliga a poner en tela de juicio las que tenía.