El marquesado de Galapagar y sus vasallos

Durante la penosa formación del Gobierno, el marqués de Galapagar (y no me refiero a don Jacinto Benavente) ha permanecido silente. Ya es rara una conducta así en un tipo tan gárrulo como suele ser don Pablo, el dómine de Ciencias Políticas. Sus parvas lecturas le han servido para comprender una cardinal constancia histórica. A saber, casi siempre que socialistas y comunistas han aunado sus fuerzas para compartir el poder, los comunistas se han llevado el gato al agua. De ahí que no haya podido cristalizar la idea de un PSOE gobernando en solitario apoyado nominalmente por las derechas, asustadas estas del eventual dominio de los comunistas.

Conviene precisar que el comunismo hodierno en España ya no es soviético sino latinoamericano. Por eso sus jerarcas necesitan la ostentación de guardaespaldas y niñeras. Este comunismo ya no es el austero equivalente de la izquierda libertaria de hace un siglo. Se presenta más bien con el uniforme feminista, el aire ecologista y una cierta retórica buenista. No busca, ni por asomo, el interés de España, palabra vitanda para esta patulea, sino una especie de mixtura de tribus locales. No llegan a la categoría de taifas, porque los reyezuelos taifas de la Edad Media eran cultos y refinados.

Por encima o por debajo de las ideologías, lo que representa este nuevo personal que hoy domina el cuaderno de bitácora del Estado es su increíble mediocridad. Les mueve la mentalidad del resentimiento, la ética del reparto, la estética narcisista.

Se podría pensar que, ante la amenaza de un Gobierno dominado por los hoplitas de Unidas Podemos, el grueso del pueblo español se levantara indignado. No se espere nada de eso. La población española se mantiene anestesiada por el fútbol omnipresente, el atractivo de las drogas alucinógenas, los placeres de la cama y de la mesa, la tentación de los juegos de azar. Solo la minoría de Vox intenta representar una nueva moral política, pero se ve marginada ante el predominio de las fuerzas establecidas.

Lo que sí sucede es que, a pesar del indiferentismo general, los españoles conscientes se ven asaltados por toda suerte de descubrimientos estupefacientes. Vaya como ilustración el siguiente decálogo de las aporías que asaltan a los españoles interesados por la cosa pública: