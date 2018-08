Los insectos constituyen la mayor parte de las especies animales; son millones. El hecho de disponer de seis patas representa un triunfo de la evolución. Esa ventaja del diseño "síxpodo" no la hemos aprovechado los humanos para construir muebles o vehículos. Es más, a los humanos les repelen muchos insectos, como si fueran monstruos. La verdad es que sin ellos no sería posible el desarrollo eficaz de la vida toda, animal y humana.

El problema de supervivencia de la biosfera no es que puedan desaparecer las ballenas, los elefantes o los lobos. Me da la impresión de que en algunas especies de animales grandes lo que existe es una sobrepoblación. La cuestión preocupante y silenciosa es que se extinguen muchas especies de insectos. Al menos en España, por lo que tengo observado, sin criterio científico, en los últimos lustros disminuye la población de insectos. Que ya es baja. Cualquier español que haya residido en los Estados Unidos habrá observado que las casas de ese país se construyen con rejillas o telas metálicas en las ventanas para impedir el paso de los insectos y otros bichejos. En España no es necesario tal aditamento, y cada vez menos. Nos creemos que así la vida humana es más limpia y segura, pero tengo mis dudas. Bien, puede ser una opinión generalizada, pero también habría que consultar las necesidades de las cigüeñas, las lagartijas o los pájaros. Su dieta anda últimamente muy restringida.

El asunto cae fuera de mi especialidad, pero intuyo que la disminución de las colonias de insectos va a ser perjudicial para la polinización de muchas plantas, a la par que va a dificultar la vida de los pájaros y otras especies. No es un capricho que en el arca de Noé se alberguen tantas "parejas" de animales diferentes. A todas les es dada una función de equilibrio de la naturaleza.

Me interesan mucho los programas de la tele sobre información meteorológica. Ahora nos proporcionan un curioso mapas de rayos, un dato con escaso interés. Mejor sería la serie de mapas para calibrar la densidad de insectos en distintas zonas, según las épocas del año, y su evolución. Los "meteoros" no son solo los más visibles y espectaculares de la física atmosférica. La atmósfera lo es porque está llena de vida. Es un hecho elemental que no queda claro en los mapas que dicen "del tiempo".

Comprendo que la imagen popular que se tiene de las pulgas, las moscas y mosquitos, los piojos y las chinches, entre otras especies menores, sea bastante repulsiva. Por lo general, los insectos representan algo molesto, sobre todo para los niños. En cambio, resulta muy simpático acordarse de los osos panda o los delfines. Pero la naturaleza animal es un conjunto armónico. No podemos pretender que subsistan unos animales y no otros. Esa selección, llevada hasta su extremo, es ya una crueldad, un uso desproporcionado de la inteligencia humana. Claro que hay que defenderse de los animales que nos atacan, pero el resultado no tiene por qué ser su eliminación. Llama la atención esas películas históricas que tratan de reflejar la vida cotidiana del pasado, pero suelen pasar por alto que en la época descrita las moscas estaban por todas partes. Las hemos extinguido hasta el punto de desaparecer de la memoria colectiva.

Me gustaría saber que los grupos ecologistas, tan ávidos de subvenciones, se dedicaran también a estudiar la presencia de los millones de especies de insectos que viven junto a nosotros. Por fortuna, todavía no se han extinguido, pero su porvenir pinta oscuro. No estaría mal acondicionar algunas reservas naturales para que disfrutaran los animales pequeños. Sin los cuales no pueden prosperar el lince o las aves acuáticas. El criterio de belleza no puede ser el único, ni el definitivo, para mantener la conciencia ecológica.