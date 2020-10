Una moción emotiva

La reciente moción de censura al Gobierno por parte de Vox, lejos de ser un ritual baladí, ha acabado siendo un suceso histórico. Sus consecuencias no han hecho más que empezar en la atribulada política española.

El ambiente parlamentario que provocó la moción recuerda el de la primavera de 1936, salvando todas las distancias. Miguel de Unamuno calificó aquel Congreso de “fulanista”, en el peor de los sentidos. Algo parecido se podría decir de la sesión hodierna.

Para qué nos vamos a engañar: Abascal perdió, ostentosamente, la partida. La paradoja es que quedó como el único líder potencial de la derecha.

Casado dilapidó la oportunidad de practicar el honroso principio de nobleza obliga. No otra cosa habría sido el despliegue de este razonamiento:

Señor Abascal, yo le voy a dar el sí con toda gentileza. Coincido con su señoría en apreciar que el actual Gobierno de España es el peor que hemos tenido en cuarenta años; no en cuatrocientos. No ignoro que, con mi apoyo, no dan los votos para ganar la moción de censura. Mas no importa; de esa forma, estoy seguro de que, ante una próxima ocasión más propicia, cuando el PP proponga otra moción de censura, contará con el apoyo de Vox. Nos une lo fundamental: el supremo interés de España y nuestro planteamiento de la política como una cuestión moral.