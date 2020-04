Nuevas tendencias en sondeos

Aprovechando el aprobado general, me voy a matricular a curso pasado en 5º de Sociología Tezana, una especialidad muy cotizada hoy en el Centro de Prostituciones Sociológicas (CPS). Ya he elaborado mi tesis sobre neutralidad en encuestas por encargo, que me asegurará el título. Se reduce a una encuesta con una única pregunta: "¿Cree que el presidente del Gobierno es poco mentiroso, mentiroso, o muy mentiroso?".

Sí, ya sé que la pregunta es un poco sesgada, pero lo importante no es el ejemplo, sino el espíritu que lo anima, el modelo que la inspira. Y ahí Tezanos verá en mí un valor en ciernes. Vamos, que tengo madera. El resto ya se engrasará con las coimas al uso. Y uno no es de piedra.

Los que no se enteran son estos de Libertad Digital. Fíjense con qué mala baba titulaban su editorial sobre la mejor encuesta publicada sobre el coranovirus, mentor de las mejores gestas de El Trolas: "El CIS elabora un bulo con forma de encuesta". Cochina envidia. Ya veríamos si el Gobierno les hubiera untado con 15 millones de euros…

Aunque, qué quieren que les diga, cuando un Gobierno como el de Pedro Sánchez ha hecho más tests que nadie en el mundo, que sólo tiene un 10% de mortalidad de los infectados nacionales, que posee unos sanitarios con la mejor protección de España, y no ha causado muerte alguna en el extranjero, podrían haberse permitido el lujo de hacer alguna pregunta de relleno. Más que nada, para cerrar la boca a los envidiosos. Por ejemplo: "¿cree usted que el Gobierno podría haber evitado el contagio exponencial de la pandemia adelantando la prohibición de eventos multitudinarios?"; o esta otra: "¿Cree usted que adelantar una semana el confinamiento habría reducido los infectados por el coronavirus?".

Sí, ya sé, serían ganas de boicotear la necesaria unidad nacional cuando lo que está en juego es la salud de los ciudadanos. No les digo que no. Ante la tragedia de la patria, hasta la última gota de sangre. Pero hombre, es que si no vienen esos de El Mundo a tocar los cojones (¡uy, perdón!) con un estudio insidioso que pretende culpabilizar al Gobierno de haber provocado un 62 % más de contagios por no haber prohibido las concentraciones antes del 8-M. Y, quieran o no, tanta libertad de expresión e investigación puede llegar a inducir a los ciudadanos a pensar que el Gobierno no prohibió los eventos deportivos, musicales, o el propio mitin de Don Pelayo, porque se quedaba sin argumentos para permitir las manifestaciones feministas del 8-M.

Ellos son así, no reparan. ¡Por Dios!, sólo un día después lo hicieron. ¿ Se podría ser más rápido? ¿Se pudo ser más diligente? ¡No me dirán que no fueron consecuentes!

Por eso les digo que ante el apoyo masivo de la ciudadanía (97,3%) al confinamiento del Gobierno, bien se podrían haber estirado un poco y darle carrete a tanto anticomunista y antinacionalista de la caverna mediática. Aquí lo dejo.