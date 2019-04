La progresión política de Colau es imparable: de afectada por la no hipoteca a primer alcalde mujer y bisexual y, ahora, a primer alcalde mujer, bisexual y youtuber; un no parar, un locurón.

Y es que Colau se nos ha destapado con un vídeo en el mejor estilo de virtuosos de YouTube como Un Tío Blanco Hetero: primerísimos planos, un toque ligeramente histriónico, ruiditos, frases sobreimpresionadas, gestos presuntamente simpáticos… Todo, eso sí, sin la gracia que tienen algunos de estos nuevos comunicadores que están naciendo en espacios como la plataforma de vídeos de Google.



Me dirán ustedes que quizá Colau tenga menos gracia, pero que toda una alcaldesa de Barcelona habrá usado los casi cuatro minutos de vídeo para decirnos algo importante. Es cierto, en tan escaso metraje la regidora nos regala pensamientos profundos como "yo creo que el mundo sería bastante mejor si los medios de comunicación se esforzaran por explicar las cosas bonitas". Impresionante reflexión, profundo debate, intelecto puro.

Además, Colau trata de mostrarse juvenil y desenfadada usando palabras como "brutal" y "superpower" o llamando "rancios" a los simpatizantes de Vox, pero en lugar de a un milenial se parece a aquella tía soltera que iba siempre de moderna para demostrar que se podía estar en contacto con la juventud sin tener hijos, pero lo hacía usando las palabras de moda con cinco años de retraso.

Más allá de las chorradas concretas, el vídeo nos desvela –por supuesto de forma no buscada– algunos detalles importantes sobre Colau, aunque no necesariamente novedosos: que carece de esa cosita llamada pudor que antes tanto se valoraba en la vida pública; que la profundidad de su discurso no supera el palmo y medio; y, sobre todo, que cree que sus votantes son medio idiotas, por decirlo de una forma no excesivamente cruel.

Lo cierto es que respecto a esto último no podemos quitarle toda la razón: si confías en que la solución a los problemas de tu ciudad está en una señora que se pasó años viviendo de ser afectada por una hipoteca que nunca había tenido; si crees que el rollo callejero y pobrista que sigue luciendo la dama es compatible con el sueldo de 100.000 euros brutos que percibe y no se ha bajado; si crees, en fin, que lo importante es que tu alcaldesa te explique lo que es el mansplaining y haga competencia desleal a los dentistas mientras tiene la ciudad sucia, llena de delincuencia y cada día más pobre… en ese caso sí, probablemente el vídeo de Colau, Blanca y No Hetero te va encantar.