Indulto exprés

El proceso exprés que parece haberse desencadenado para la aprobación de los indultos a los golpistas es una prueba más, y quizá la mejor, de que el Gobierno ha perdido completamente la iniciativa política y va a remolque de los acontecimientos y de las exigencias de sus socios.

Porque ningún Ejecutivo que realmente fuese dueño de la situación aceleraría de este modo una medida que sabe que cuenta con el rechazo generalizado de la inmensa mayoría de los votantes, incluso de muchos de los que le votaron a él, sobre todo teniendo a unas pocas semanas el verano, que es época propicia para cometer fechorías con agostidad y un poco más de disimulo.

Puede que ustedes piensen que cuanto antes se pase el mal trago, mejor, ya que así queda más lejos de las futuras elecciones, pero yo no estoy de acuerdo: para Sánchez y los suyos este es un momento horrible, y en política cuando estás en lo más bajo lo que tienes que hacer es tratar de salir de esa situación, no cavar más hondo, porque si el agujero se hace demasiado profundo a lo mejor ya te es imposible salir de él.

Además, con tanta prisa no va a dar tiempo a que nadie olvide los detalles más sangrantes de esta canallada: el hecho de que, en lugar de pedir perdón y arrepentirse, Junqueras le ha escrito una carta a Ferreras, y de que él y todos los demás han dicho que volverán a delinquir; las verdades tan duras como irrebatibles que incluía el informe del Tribunal Supremo; el hecho de que tanto el propio Supremo como la Fiscalía –la Fiscalía!– se han mostrado en contra de la medida…

Y no, la propaganda que se está desplegando y se va a desplegar no colará, y no lo hará por dos razones: la primera, porque es una rueda de molino con la que no podría comulgar ni Hulk; la segunda, porque, como comentábamos antes, el Gobierno está en una racha tan mala que, como les pasa a los delanteros cuando les entran este tipo de pájaras, no es capaz de meter gol ni tirando un penalti sin portero, así que imagínense con el portero y la barrera de defensas que son una opinión pública que está de uñas con la cuestión y una oposición que, a veces parece que a su pesar, parece que por fin va a ejercer de tal.

Darán los indultos, por supuesto, y lo harán para tratar de apurar hasta el final una legislatura que su propia descomposición hará más corta de lo que creen. Ya sólo queda saber si lograremos acabar con este Gobierno asqueroso antes de que el Gobierno acabe con España. Esperemos que sí.