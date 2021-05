¿Por qué mueren más palestinos que Israelíes?

En esta Europa en la que es posible encontrar alguna forma de antisemitismo a muy poca distancia de la superficie, en los últimos días se le reprocha a Israel de una forma más o menos explícita que en el conflicto que mantiene con Hamás mueren muchos más palestinos que israelíes.

No quiero entrar al fondo de lo que entreveo en esa exigencia de que mueran más judíos, pero sí señalaré algo tan obvio como que en una guerra mantener el contador de tus bajas en las cifras más bajas posibles es lo que hacen los países decentes y, de hecho, el desprecio o aprecio por la vida de tus soldados es un buen indicador de la decencia de un país. Ahí están, para corroborarlo, las ofensivas que en la II Guerra Mundial lanzaba el Ejercito Rojo de Stalin con soldados que ni siquiera tenía un arma o, años después y en otro contexto distinto, las oleadas de niños que el Irán de Jomeini mandaba "al paraíso" a través de los campos de minas.

También es posible que mucha gente realmente bienintencionada contemple las cifras de fallecidos y, de su evidente disparidad -el último recuento cuando redacto estas líneas habla de más de 200 palestinos fallecidos por 12 israelíes-, crea que la parte más débil es la que merece un reconocimiento moral. Equiparar la debilidad en un conflicto con la bondad y la razón es un instinto natural, pero que no siempre se basa en la realidad y ahora vamos a ver por qué.

A estas alturas Hamás ha lanzado más de 3.500 misiles sobre Israel. Hay que recordar que estamos hablando de armas con una capacidad de destrucción importante que pueden, incluso las menos avanzadas, destrozar un edificio entero. ¿Cómo es posible que tras este bombardeo masivo sólo hayan muerto una docena de ciudadanos?

La principal razón es la Cúpula de Hierro, el escudo antimisiles instalado por Israel en sus fronteras norte y sur desde el año 2011. Se trata de un avanzado sistema que es capaz de detectar un misil lanzado contra territorio israelí, calcular su trayectoria e interceptarlo si se dirige a zonas habitadas.

La Cúpula de Hierro, que está destruyendo en el aire aproximadamente un 90% de los misiles lanzados por Hamás que llegan a territorio israelí, es sin duda un logro tecnológico espectacular, pero su coste también lo es: según las diferentes estimaciones que se pueden encontrar en internet -no hay una cifra oficial- cada uno de los proyectiles que lanza la Cúpula de Hierro cuesta entre 40.000 y 80.000 dólares. Además, cada una de las baterías para el lanzamiento, de las que en este momento Israel dispone de 10 -aunque ya se está hablando de la necesidad de ampliar este número-, cuesta unos 50 millones de dólares.

En resumen, la Cúpula de Hierro -que es un sistema exclusivamente defensivo- es un gasto brutal para un país con menos de nueve millones de habitantes que, sin duda alguna, preferiría dedicar ese dinero a escuelas, hospitales, infraestructuras o a seguir estimulando la creación de startups, como hace con tanto acierto.

Pero, además, la Cúpula de Hierro no es el único elemento que protege a los israelíes de los misiles lanzados por Hamás desde Gaza o por Hezbolá desde el Líbano: en todo el país hay refugios a los que los ciudadanos corren a guarecerse cuando suenan las alarmas.

Y en algunas zonas que hasta ahora se veían más afectadas las medidas de seguridad se extienden hasta prácticamente todos los elementos de la vida cotidiana: cualquiera que haya visitado el sur de Israel ha visto con sus propios ojos como las guarderías, por ejemplo, tienen extraños techos especialmente gruesos y hechos de hormigón para resistir un hipotético impacto. Hasta las paradas de autobús tienen un refuerzo de este material para que puedan servir en alguna medida de refugio.

Por último, no hay que desdeñar el espectacular trabajo del ejército israelí, capaz de detectar y destruir con gran eficacia las infraestructuras desde las que los terroristas lanzan sus ataques.

El resumen de todo lo anterior es que si en estas crisis no mueren más israelíes es porque el país entero hace un esfuerzo descomunal para que sea así y no porque la intención de Hamás sea causar pocas bajas porque de hecho, los terroristas disparan hacia zonas civiles densamente pobladas con la esperanza y el deseo de causar todo el daño posible.

Desde el otro punto de vista es cierto que hay un hecho evidente: en cada conflicto entre la banda terrorista Hamás e Israel siempre las cifras de fallecidos en un bando son mucho más altas que en el otro. Y esto es así incluso aunque tengamos en cuenta una de las primeras cosas que todo el mundo debería tener en cuenta: que Hamás siempre miente en la información que ofrece sobre cualquier tema y aún lo hace más sobre los palestinos fallecidos en los peores momentos de cada escalada bélica con Israel.

¿Se debe este mayor número de víctimas a la aplastante superioridad militar y tecnológica israelí? Sí y no: es cierto que Israel posee una capacidad militar infinitamente superior que la de Hamás y de muchos de sus países vecinos, pero la realidad es que la usa de una forma extraordinariamente contenida: si el Estado Judío quisiese a estas alturas no quedaría piedra sobre piedra en la Franja de Gaza, pero en lugar de eso Israel escoge quirúrgicamente los objetivos de sus ataques, avisa a la población civil de qué edificios se van a bombardear y les da tiempo para salir e, incluso, frena un ataque ante la sospecha de que hay niños en el área.

Fighting a terrorist organization that operates within civilian areas isn’t easy. Watch as IDF pilots call off a strike because children were there: pic.twitter.com/N8ycwqwgck