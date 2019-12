¿Por qué nadie dice nada de Podemos?

A la espera de que esto se sustancie en una causa en los juzgados, tal y como ha prometido el propio José Manuel Calvente, las irregularidades que el exletrado de Podemos ha denunciado públicamente parecen muy graves: delitos de diversos tipos, sobresueldos, infracciones que llevan aparejadas multas de cientos de miles de euros…

Sin que esto sea negar la presunción de inocencia que los propios podemitas han negado miles de veces a los demás, si damos crédito a las acusaciones –y a priori no tenemos por qué no hacerlo, ya que, tanto por la posición que tenía Calvente dentro del partido como por la cadena de hechos que ha generado, la denuncia parece creíble–, de este caso se podrían derivar en el futuro serias responsabilidades penales; pero de cualquier forma, y no más adelante sino aquí y ahora, debería suponer la asunción de inmediatas responsabilidades políticas. No me refiero a dimisiones, claro, aunque algunos ya parecen haber puesto pies en polvorosa, pero sí al menos a unas explicaciones más serias que contraatacar acusando al abogado díscolo de un increíble caso de acoso sexual que se habría guardado en secreto, miren ustedes qué casualidad, justo hasta ahora.

Tampoco quiero decir que los responsables de Podemos sean culpables de nada, no soy como ellos y como el terrible periodismo que se ha hecho en este país sobre temas de corrupción, dando por ciertas frases sueltas de cualquier delincuente en cualquier conversación. Pero de lo que no me cabe duda es de que si un chascarrillo sacado de contexto en un informe de la UDEF servía para abrir una portada y trescientos telediarios, lo que dice en declaraciones públicas y con plena conciencia de su gravedad el abogado que sabía todo sobre Podemos merece bastante más crédito y, como digo, algunas explicaciones muy detalladas.

Y más en un partido que desde su nacimiento ha hecho bandera de su pureza y su incorruptibilidad: porque lo que estamos viendo es que su propio abogado es el que acusa a los que venían a regenerarlo todo y echar a los corruptos de pasarse por el arco del triunfo una bonita colección de leyes y, cuidado con esto, llevárselo crudito y en sobres. Tremendo.

Sin embargo, compruebo atónito que el centro despistado y las derechas cobardo-envalentonadas asisten a todo este follón de cuerpo presente: aquí están todos tan atareados echándose los trastos a la cabeza los unos a los otros que nadie dice absolutamente nada. ¿Imaginan lo que estarían soltando los de Podemos si el que estuviese cantado la traviata fuese un abogado de Vox? ¿Imaginan los especiales de Ferreras y los factchekings de su señora? ¿Imaginan los editoriales de Lo País y la indignación de los tertulianos?

Y, ojo, que aquí la cuestión no es sólo que esto ocurra en un determinado partido que nos puede caer mejor o peor: es que Podemos es pieza fundamental en el Gobierno liberticida y antiespañol que está tratando de armar Pedro Sánchez. ¿Y aun así nadie dice nada? ¿Nos hemos vuelto todos idiotas? ¿Tanto miedo tenemos a La Sexta?

Sinceramente, la falta de calidad y de un mínimo de astucia política en el centro-derecha español empieza a ser alarmante; estamos llegando a un punto en el que ya no está claro si es más grave la maldad de los que quieren atacarnos o la inanidad de los que se supone que deberían defendernos.