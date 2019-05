Carmelo Jordá - ¿Quieren que Isa Serra gestione su Sanidad?

Todas las elecciones son muy importantes porque, de una forma u otra, todas inciden en nuestra prosperidad y nuestras libertades, pero una vez admitido este axioma hay que establecer diferencias y grados. Así, por ejemplo, las municipales son probablemente las que más impactan en nuestro día a día, en los traslados que hacemos de casa al trabajo, en la limpieza de las calles, en el estado de los lugares a los que acudimos para disfrutar del ocio...

Las autonómicas tienen una influencia menos diaria, pero sin embargo son las que afectan a algunas cosas absolutamente esenciales cuando recurrimos a ellas: la Educación en todas sus etapas y la Sanidad. Hay más cosas, por supuesto, las comunidades autónomas también tienen una incidencia notable en el desarrollo económico, ya que tienen capacidad subir o bajar impuestos, pueden generar toneladas de legislación basura que haga la vida más difícil a las empresas, imponer horarios comerciales liberticidas…

Pero dentro de lo que los españoles esperamos de las instituciones públicas, me parece bastante evidente que lo más importante son la Sanidad, de la que puede depender tu vida o la de tus seres queridos; y la Educación, de la que dependerá el futuro de tus hijos. Dicho esto, lo que nos jugamos el próximo domingo es que Isa Serra, la podemita que no quiere las donaciones contra el cáncer de Amancio Ortega, sea consejera de Sanidad; o que Íñigo Errejón, el becario ful que estuvo cobrando de la Universidad de Málaga y luego colocó en las listas al que le había dado la beca, gestione la Educación.

Les pongo los ejemplos de la Comunidad de Madrid porque es lo que conozco más de cerca, pero esa es la realidad de Podemos y sus satélites en todos lados y, lo que aquí es más importante, esos serán los aliados del PSOE en prácticamente todos los parlamentos autonómicos.

Yo estoy convencido de que somos muchos los españoles que no queremos tener a las Serras y los Errejones gestionando aspectos esenciales de nuestras vidas, pero si este domingo no nos decidimos a ir a votar ese será el resultado. Y nos afectará y hará nuestras vidas y las de los nuestros peores. Sí, a mí tampoco me gustan todos los candidatos del centro derecha y sí, yo también creo que algunos están haciendo campañas que te invitan a quedarte en casa, pero aunque los políticos no estén a la altura, los ciudadanos sí podemos estarlo: tenemos nuestra mano alejar de la Sanidad a los que han demostrado el desconocimiento y la falta de sentido común más absolutos; alejar de la Educación a los que ya han demostrado que sólo la quieren para adoctrinar y servirse de ella.

Háganlo el domingo. El lunes será tarde y no servirá de nada lamentarse.