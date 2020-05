La madre de Joseba y Maite Pagazaurtundúa, Pilar Ruiz Albisu, escribió una carta el 12 de mayo de 2005 al entonces secretario general del PSE, Patxi López, en la que le decía lo siguiente:

Patxi, ya no me quedan dudas de que cerrarás más veces los ojos y dirás y harás cosas que me helarán la sangre, llamando a las cosas por los nombres que no son.