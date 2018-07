Lo del vídeo con los tres jóvenes regeneradores del PP –Javier Arenas, Cristobal Montoro y Celia Villalobos- que están con Soraya en la batalla interna por la presidencia del partido, es una broma al lado del apoyo que este lunes ha dado José Luis Rodriguez Zapatero a la exvicepresidenta. El peor presidente que ha tenido España, en dura competencia con Rajoy por ese 'honor', ha dicho de Soraya que es una persona "con un talante dialogante", mucho más próxima a sus ideas. Y ha añadido que si gana Pablo Casado eso supondría "un retroceso y sería malo para el PP y para España".

¿Por qué Zapatero hace esa declaración tan explícita de apoyo a Sáenz de Santamaría? Primero, porque él es así: simplón, sin mucho fundamento, pero también porque en el fondo piensa, y con razón, que si Soraya está al frente del PP, de alguna manera continuará en España el proceso de segunda transición, de demolición del régimen constitucional del 78, que él comenzó cuando llegó a La Moncloa. Y esto será así porque lo que quede del PP con Soraya al frente será un partido que en lo ideológico tendrá encefalograma plano, no molestará en exceso al frente PSOE-Podemos, y en lo electoral se convertirá en un partido, si no residual, desde luego, sin ninguna posibilidad de recuperar el poder. Es decir, el centro derecha será desactivado para una buena temporada.

Si a los cerca de 3.082 compromisarios que el próximo sábado tendrán en sus manos y en su voto decidir el futuro del partido más importante del centro-derecha en España, no les hace pensar y reflexionar el por qué de este apoyo de Zapatero a Soraya, es que entonces el PP es ciertamente un cadáver ambulante y lo que se merece es ser enterrado cuanto antes.

Que el presidente del Gobierno de España que negoció políticamente lo que no está escrito con ETA; que llamó "hombre de paz" a Arnaldo Otegui; que dijo que el concepto de nación era "discutido y discutible"; que abrió el melón constitucional en Cataluña negociando un Estatuto de Autonomía con Artur Mas que fue declarado anticonstitucional en muchos artículos; que reabrió las heridas de la guerra civil con su ley de memoria histórica; que estableció barra libre para el aborto con la ley más permisiva que se conoce; que llevó a cabo varios proyectos de ingeniería social para incidir directamente en un profundo cambio en las costumbres de la sociedad. Que quien hizo esas cosas y muchas más apoye ahora la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría para liderar el centro-derecha en España es algo absolutamente significativo, sobre todo si se piensa que lo que ha hecho la receptora de ese apoyo en los siete años que ha estado en la Vicepresidencia del Gobierno ha sido, en el fondo, continuar, con el visto bueno de Rajoy, la labor de Zapatero en todos y cada uno de los temas enumerados anteriormente, siendo el más relevante su nefasta gestión en Cataluña a través de la denominada por ella misma "operación diálogo".

Allá los 3.082 compromisarios del PP que el sábado tendrán que elegir, como decía en mi artículo de la pasada semana, entre poder o principios. No sé cuántos de esos compromisarios votarán pensando en su exclusivo futuro personal, ya que las listas de candidatos a las elecciones municipales, autonómicas y europeas se elaborarán a la vuelta del verano. Pero si de verdad pensaran en el futuro de su partido, en cómo recuperar a los cerca de cinco millones de votantes que lo han abandonado en los últimos tres años; si tuvieran en cuenta la necesidad de un centro-derecha fuerte para el futuro de España, la elección no tendría duda. No la tenía desde que se supo quién pasó a la segunda ronda de estas atípicas primarias, y desde luego, con el apoyo de Zapatero a la ex –Vicepresidenta, hasta los más sorayistas –incluidos los jóvenes Arenas, Montoro y Villalobos- deberían reflexionar y acabar votando a Pablo Casado, aunque eso suponga que ellos y algunos más tengan que irse a su casa.