Cayetano González - Vivir de las rentas de ETA

En el colmo de la inmoralidad más absoluta, el Partido Socialista de Navarra ha justificado su indecente pacto con los herederos de ETA, Bildu, para hacerse con la Presidencia del Gobierno de la Comunidad Foral con la siguiente frase, que este lunes llevaba a su portada El Mundo: "Ya está bien de vivir de las rentas de ETA".

Esta aseveración es la muestra más clara de la falta de principios, de escrúpulos, de respeto a la memoria de las víctimas, no ya de los socialistas navarros, sino de Pedro Sánchez, de toda la dirección del PSOE, que ha dado el visto bueno a ese acuerdo con Bildu. ¿Y los barones? ¿Dónde están los García Page, los Fernández Vara, los Lambán, tan españoles ellos, levantando su voz contra este pacto de la vergüenza de su partido con ETA?

Tengo serias dudas de que los máximos dirigentes del PSOE, con Sánchez a la cabeza, o sus acólitos del Partido Socialista de Navarra tuvieran el coraje de reunirse con los familiares de las 42 personas asesinadas por ETA en la Comunidad Foral para explicarles el pacto con el brazo político de los terroristas y decirles a la cara eso de que "ya está bien de vivir de las rentas de ETA". Como también dudo de si estarían dispuestos a mantener esa misma reunión con los familiares de Fernando Múgica, Fernando Buesa, Ernest Lluch, Enrique Casas, Joseba Pagazaurtundúa, Juan María Jáuregui, Froilán Elespe, Juan Priede e Isaías Carrasco, todos ellos militantes o cargos públicos del PSOE asesinados por ETA.

El pacto del PSOE con Bildu en Navarra es una auténtica vergüenza, y pone a las claras que Sánchez no para en barras para seguir impulsando y liderando el frente populista, nacionalista e independentista. Si para eso necesita pactar con la actual marca de ETA en las instituciones, pacta. ¿Por qué va a ser Sánchez menos que Zapatero, que, como ha quedado acreditado en las actas de la negociación política que llevó a cabo con ETA, incluso antes de llegar a la Moncloa, puso el futuro de Navarra encima de la mesa durante las reuniones que mantuvieron con los terroristas en Oslo?

Navarra y su posible integración en la Comunidad Autónoma Vasca han sido y siguen siendo un objetivo prioritario tanto para el PNV como para ETA. Y cuando la coalición de partidos constitucionalistas Navarra Suma consiguió una victoria contundente –20 de los 50 escaños– en las elecciones forales del pasado de mayo, van el PSOE y el PSN –que sólo tuvo 11 escaños– y, en lugar de facilitar ese Gobierno, apuesta por todo lo contrario: por un pacto con Geroa Bai, es decir con el PNV, con Podemos, Izquierda Unida y Bildu, cuyos siete diputados en el Parlamento navarro tendrán que abstenerse para que la candidata socialista, María Chivite, llegue a la Presidencia del Gobierno foral.

Como bien dijo la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas el pasado miércoles, cuando se consumó ese pacto de la vergüenza del PSOE con ETA, al permitir el primero que Bildu entrara en la Mesa del Parlamento navarro, "con este PSOE no hay nada que hacer". Y es verdad. El PSOE de Sánchez tiene un proyecto político muy claro: cargarse la Constitución del 78, romper la unidad territorial, estar en el poder, y si para eso tiene que pactar con todos los enemigos de España –incluidos los herederos de la banda terrorista que ha asesinado a 857 compatriotas–, pacta, porque al fin y al cabo, los dirigentes socialistas pueden pensar, y con razón, que los ciudadanos les siguen votando y no les castigan por hacer esas cosas. Así de triste, pero así de cierto. Lo cual no es incompatible con que haya otros muchos españoles que, por respeto a la memoria de las víctimas del terrorismo, no perdonen al PSOE de Sánchez haberse atrevido a hacer lo que ha hecho en Navarra.