Culpar a todos para indultar a unos cuantos

Los hitos declarativos son los siguientes. El 6 de diciembre Pedro Sánchez, en una entrevista con un periódico catalán, dijo que en Cataluña “todos hemos cometido errores”. El 29 de diciembre, el mismo presidente del Gobierno, en un balance del año, lo adornó un poco más: “Cuando hablamos de Cataluña, nadie está libre de culpa. Todos hemos cometido errores y tenemos que aprender de esos errores”. Hace pocos días, el 3 de enero, el todavía ministro de Sanidad y candidato a la presidencia de la Generalidad en las próximas autonómicas dijo: “Todos tenemos parte de responsabilidad en lo que ha pasado en Cataluña. Todos nos hemos equivocado”. Se ve y se siente que los socialistas creen haber encontrado la clave.

La clave que han encontrado los socialistas iguala a los separatistas que quebrantaron la ley y rompieron el orden constitucional con aquellos que no quebrantaron ni rompieron nada. Pone en el mismo nivel político, legal y moral a los que separaron a Cataluña del resto de España y a los que defendieron la unidad, la legalidad y la Constitución. Y sitúa en el blando terreno del error, tan comprensible, lo que fue una larga trayectoria destinada a culminar, como culminó, en la proclamación de una república catalana independiente. ¿Qué fue un error, Sánchez e Illa? ¿Fue un error impedir que esa república catalana tuviera vigencia y reconocimiento? ¿Fue un error obstaculizar la celebración del referéndum ilegal? ¿Fue un error aplicar el artículo 155 de la Constitución, y un error específico del PSOE votar a favor de que se aplicara? Los socialistas deben empezar por decir cuáles fueron sus propias e intransferibles equivocaciones.

La gran igualación no se hace para nada. Si, como dicen Sánchez e Illa, todo el mundo tiene parte de responsabilidad, nadie la tiene realmente. Si nadie está libre de culpa, los que cometieron delitos y han sido condenados tienen menos culpa o ninguna. Será, en todo caso, una culpa compartida con quienes no cometieron delito alguno. Este reparto a partes iguales que están haciendo los socialistas es un instrumento prodigioso. Con la fórmula todos culpables se consigue exculpar a los que cometieron delitos. No sólo moralmente. Porque esta clave que han encontrado es una llave destinada a abrir una puerta: la de la prisión donde están los dirigentes separatistas condenados por sedición y otros delitos.

Nadie está libre de culpa, por tanto, indultemos a los que cometieron delitos en octubre de 2017. La lógica aplastante de los socialistas.