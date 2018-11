El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid se ha pronunciado acerca de la sentencia del Supremo sobre el impuesto hipotecario diciendo, en Twitter, que el mensaje que envía el dictamen es una llamada al robo de los poderosos ("si robas, roba mucho y serás perdonado") mientras se castiga al débil y hambriento: "El lunes, pidieron 4 años de cárcel a un hombre por un bocata. La ley o es igual para todos o fractura la sociedad". El país que dibuja el moderadoÍñigo Errejón, el socialdemócrata de Podemos, es siempre así: un país roto, empobrecido y hambriento. Una España donde "los poderes salvajes de los más ricos", como dice en un Festival de Filosofía para explicar qué es el neoliberalismo, encarcelan a los hambrientos que roban un bocadillo. Ricos, salvajes y sádicos, los poderes. La gente, rota, pobre y sin un mísero bocata con el que engañar al hambre.

Repasaba esos mensajes de Errejón en la sala de espera. Estaba esperando a que desmintiera unas declaraciones suyas en Chile sobre los "importantísimos avances" que se han dado en Venezuela gracias a Chávez y Maduro, en las que decía que allí nadie pasa hambre. Le faltó decir que hambre, hambre, sólo en España. Aunque eso ya lo dice aquí. La entrevista la publicó a finales de octubre el semanario chileno The Clinic. La hizo el director, Patricio Fernández. La pieza merece leerse entera, aunque de manera especial el momento de las tres comidas:

–¿Por qué defiendes al gobierno de Maduro en Venezuela?

–El proceso político en Venezuela ha conseguido inmensos avances en una transformación en sentido socialista, inequívocamente democrática, donde se respetan los derechos y libertades de la oposición, que dicen todos los días por casi todas las televisiones que es una dictadura…

–Se le impuso una Asamblea Constituyente elegida sin la participación de la oposición que reemplazó en sus facultades a la Asamblea Nacional.

–Ah, no, no, eso no significa… yo creo que en la conducción económica, en la gestión de las relaciones con la oposición, en la gestión de la seguridad ciudadana… hay muchas tareas que el proceso político venezolano no ha resuelto bien y yo creo que es un proceso sumido en conflictos profundos.

–¿Tú te sientes cómplice de ese proceso político a estas alturas del partido?

–Yo creo que ha habido importantísimos avances.

–Yo sólo veo retrocesos.

–No, no, no, en Venezuela la gente hace tres comidas al día.

–En Venezuela la población ha bajado alrededor de 10 kilos en promedio en los últimos años.

–Yo ese dato no lo tengo.

–Yo sí.

–No los he visto publicados en ningún sitio.

–Si quieres te los muestro.

–Se han hecho drásticos avances, por ejemplo, en conseguir que la gente tenga acceso a la salud pública, que tenga acceso a la educación.