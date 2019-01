En el año 2000, poco después de los sucesos de El Ejido, estaba yo por azar en Berlín y fui testigo del impacto que tuvo, entre periodistas alemanes que conocía, aquella oleada de ataques contra inmigrantes, motivada por el asesinato de tres personas. Me sorprendió que estuvieran no ya conmocionados, sino exultantes por el hecho de que hubiera en España disturbios xenófobos o racistas, como se calificaron sin excepción. Eran gente de izquierdas y creo que lo vieron como una oportunidad para desenmascarar a los racistas, que siempre gusta, y más aún a los racistas de otro país. Era como si dijeran, aunque naturalmente no lo decían: por fin no es sólo en Alemania donde hay racismo y violencia xenófoba.

Cuando las elecciones andaluzas pusieron a VOX en el mapa político y algunos medios españoles se lanzaron con delectación a desenmascarar a sus votantes, tuve el pálpito de que los movía un sentimiento parecido al que animaba a aquellos periodistas berlineses hace veinte años. Se notaba que disfrutaban de tener la ocasión: ¡por fin, hemos encontrado a los racistas! O a los fascistas, que para el caso tanto da. Porque estaban seguros de que existían, pero en España, al contrario que en otros países europeos, se hallaban electoralmente ocultos. Al fin, el voto a VOX los sacaba a la luz. Es más, se podía decir, de hecho se dijo, que VOX daba pie a liberar y exponer impúdicamente los sentimientos xenófobos que tantos mantenían reprimidos.

La idea de que votar a un partido que levanta la bandera de la lucha contra la inmigración ilegal obedece a un sentimiento de xenofobia claro e indubitable satisfará a los que presumen de superioridad moral, pero no sólo es errónea en términos generales: conduce a un error de más alcance. Un error que, en muchos países, está diezmando a las fuerzas políticas que lo cometen. Son las que abrazan la causa de las "fronteras abiertas", ignoran los problemas que causa la inmigración ilegal masiva y meten a los que votan en función de esa problemática en el saco del racismo y la xenofobia. Este error en cadena es particularmente visible en los partidos de izquierdas, que son los que más sufren las deserciones de electores en la era de las migraciones masivas. De ahí el extraño fenómeno de que votantes que eran suyos hace décadas –trabajadores menos cualificados, clase media baja– se pasen al enemigo: a los que propugnan dureza contra la inmigración ilegal, restricciones a la inmigración y protección de fronteras.

La gente que vota a partidos antiinmigración no se ha vuelto loca ni rabiosamente xenófoba. Está reaccionando ante dificultades relacionadas con el empleo, los salarios, las prestaciones públicas, las transformaciones de sus lugares de residencia y la pérdida del sentido de comunidad. Y esas contrariedades, lejos de ser reconocidas por los partidos establecidos, son ignoradas o negadas de forma sistemática. La izquierda fronteras abiertas priva, además, de humanidad a quienes sí consideran la inmigración masiva un problema. Lo hace al situar la cuestión únicamente en el terreno moral de esta simple y dicotómica manera: sólo eres humano y humanitario si estás a favor de recibir a todos los inmigrantes que quieran venir a tu país; si estás en contra eres un cerdo fascista al que hay que desenmascarar, señalar y machacar.

Mientras la izquierda en España disfruta ahora mismo de los placeres de cazar al cerdo facha y xenófobo, en otras latitudes hay izquierdistas que han dejado de cazar y se han puesto a pensar. Para empezar, reconociendo que los problemas existen. En uno de los artículos que más polvareda ha levantado, "La causa de la izquierda contra las fronteras abiertas" ("The Left Case against Open Borders"), Angela Nagle expone por qué hay que tener en cuenta los efectos de la inmigración ilimitada sobre las prestaciones del Estado de Bienestar, recuerda que los sindicatos se han opuesto tradicionalmente a la migración masiva y acusa a la izquierda "moralizante" profronteras abiertas de ser el tonto útil de las élites económicas que preconizan la libertad de flujos de trabajo y capital. Autores como Francis Fukuyama, John Judis o William Galston están publicando libros y artículos sobre los problemas de la inmigración y la identidad nacional en parecida línea.

En nuestro país, cuando Pablo Casado dijo que España no podía recibir a todos los inmigrantes que quisieran venir, y apuntó a la insostenibilidad de los servicios públicos, lo suyo fue tachado de sucia xenofobia irredimible. Quizá ya han renunciado por completo, nuestros partidos de izquierda, a hacerse eco de los problemas de las clases populares. Puede que hayan renunciado también a su voto. En realidad, al establecer que la posición ante la cuestión migratoria es puramente moral se dirigen a otros estratos, de mayor renta y mejor posición. A gente que no tiene que competir por las prestaciones ni por los empleos menos cualificados, pero compite por tener buenos y solidarios sentimientos. La causa de los brazos abiertos y abajo las fronteras es perfecta para el confort moral, sí. Y carece de contraindicaciones cuando no tienes que afrontar las consecuencias. Si esa es la clientela de la izquierda, pues nada: a seguir con la caza.