La mejor noticia para Pablo Iglesias

No teme el Gobierno, o eso dice, ningún efecto perjudicial para su imagen pública por haber incorporado a Bildu como compañero de viaje especialmente querido y grato. Pero el hecho es que no paran de justificar la incorporación. Rara tranquilidad es la suya, cuando se sienten obligados a dorar la píldora cada día. Y no para aplicar un dorado mortecino, que es lo que correspondería a la prudencia, sino un dorado centelleante, lustroso, intenso y cegador. Hay ministros, ministros socialistas, que han hecho saber que Bildu es de lo mejorcito que hay, democráticamente hablando. Alguno, llevado por el impulso, llegó a decir que el partido de los herederos de ETA es más juicioso y sensato que el principal partido de la oposición. No era fácil, por tanto, subir la apuesta. Pero el vicepresidente Iglesias no es hombre que se arredre en una competición así, y acaba de hacerlo.

El apoyo de Bildu es, según Iglesias, “la mejor noticia para la democracia española”. No simplemente buena, sino la mejor: una noticia inmejorable por la que los españoles deberían estar rebosantes de contento. Y agradecidos, a él y a Sánchez, por el notición. Nos viene Iglesias con las gastadas falacias que camuflaron la negociación política de Zapatero con la ETA. Hasta cita los Acuerdos de Ajuria Enea, de 1988, para decir que incluso Alianza Popular pidió a los terroristas que, en lugar de matar, hicieran política. Naturalmente, omite lo que sucedió después de aquello. Igual que omite el Pacto Antiterrorista de PP y PSOE en el 2000. Y omite lo esencial: nunca hay que dar rédito político al terrorismo. Pero eso es lo que estás haciendo si negocias, pactas y haces transacciones con un partido que se nutre de su vinculación con la ETA y la mantiene como referente, que homenajea a los terroristas y perpetúa la comunidad del odio forjada con el terror.

Es coherente con las afinidades del jefe podemita que aplauda el estrechamiento de lazos con los sucesores de la organización terrorista. La incorporación de Bildu a los Presupuestos no es “la mejor noticia para la democracia española”, pero es la mejor noticia para Iglesias Turrión. A quien más satisface que Bildu se haya subido al vagón presupuestario es a él. No por la garantía de aprobarlos, que se podía haber atado de otro modo, sino por lo que representa. A fin de cuentas, el bloque de la investidura, como suele llamarlo, es obra suya. La inclusión en el bloque de los elementos más contrarios a la Constitución es su obra. Es la obra lógica de quien entró en la arena política con el propósito de romper el candado y liquidar el régimen del 78. Pocos aliados para la ruptura y la liquidación van a ser más adecuados que los herederos de la ETA. Sin duda, la mejor noticia para Iglesias.