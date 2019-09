Cristina Losada

Poco falta para que Iglesias Turrión, el que iba a dinamitar todos los consensos constitucionales, acceda a la categoría de hombre de Estado. Categoría cuya definición se da por supuesta, pero que la mayoría de las veces encubre la indefinición. Con frecuencia, se le concede alegremente a quien está en la antípoda de serlo. Fue el caso sonado de Jordi Pujol, al que se la concedieron sus contemporáneos: políticos y prensa. Alguna prensa. Así ocurre que, gracias a la simulación, ciertos políticos parecen, durante algún tiempo, auténticos pilares institucionales y de la gobernabilidad cuando realmente son lo contrario.

En los debates electorales de abril, el dirigente de Podemos sorprendió con un cambio de personaje. El tipo radical que quería romper el candado de la Constitución y hacer tabla rasa del "régimen del 78", el demagogo que fulminaba a los políticos en nombre del sufrimiento de la gente, apareció transfigurado en la piel de un ponderado mediador que pedía a los demás que no se pelearan y hablaba de la necesidad de hacer cumplir ciertos mandatos constitucionales.

De entonces acá, el propio partido ha ido adaptándose a la actitud aparentemente responsable del nuevo personaje de Iglesias. Hay una voluntad de proyectar una imagen amable. Hasta han puesto como portavoz a una mujer que prescinde del tono tenso y exigente de otras y otros. Y esta gran operación de maquillaje ha dado algunos frutos. En julio, antes de la investidura fallida, se acogieron con comprensión los esfuerzos podemitas por desmontar las excusas del PSOE para no ceder a sus demandas en un Gobierno de coalición. Ahora, como si nada hubiera ocurrido, estamos en lo mismo. En cuánta razón tienen, a pesar de todo, los de Podemos, y en qué sensatos e institucionales son, si se compara.

Llamativo, en este aspecto, era un artículo de Juan Luis Cebrián en El País que defendía el Gobierno de coalición de socialistas y Podemos –después de haberse mostrado a favor de uno del PSOE y Ciudadanos–. Decía que Sánchez no puede gobernar con 123 diputados cuando hay "amenazas a la unidad del Estado, a la continuidad de la monarquía parlamentaria y hasta de la propia democracia". Cierto, cierto, no parece factible gobernar con la escasa fuerza de 123 diputados, pero ¿se puede gobernar con esas amenazas dentro del Gobierno? ¿Se debe?

Iglesias simula y los socialistas disimulan. Sus excusas no pasan la prueba. Si dicen, como acaban de decir, que el escollo para gobernar con Podemos es su posición sobre Cataluña, la pregunta es cómo hace unos meses no les pareció insalvable. Ciñéndose a la letra pequeña, todo son contradicciones. Y los pretextos, pretextos. Pero son pretextos porque los socialistas no pueden ni quieren decir la verdad. No pueden decir, no creen que les convenga decir, que por nada del mundo quieren gobernar en coalición con un partido como Podemos. Es comprensible que no quieran. Lo incomprensible es que no lo digan.

En Alemania, los socialdemócratas pueden anunciar antes de las elecciones que no van a pactar a nivel federal con el partido a su izquierda, Die Linke. Es más, se sabe que antes que una coalición con Die Linke prefieren la Gran Coalición con la derecha. Pero aquí esto es impensable. Es anatema para un izquierdismo sentimental, nostálgico de revoluciones pendientes. Un izquierdismo que los socialistas han cultivado demagógicamente, atizando un odio cerval a la derecha y a cualquier acuerdo con ella. Y alentando, a la vez, una indiferencia glacial hacia esos grandes asuntos de Estado que ahora esgrime malamente como impedimentos para gobernar con Podemos. Llegados a este punto, sólo les queda disimular.