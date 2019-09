Daniel Blanco

Juega como si no fuera la cosa con él, como si no estuviera invitado a esta gran fiesta. Juega natural, con la cara de niño (lo es, 16 años) que le caracteriza y con la sonrisa de quien no ha roto un plato. Ansu Fati ya ha marcado dos goles con el Barça en tres apariciones estelares, la última como titular ante el Valencia. Las anteriores, Osasuna y Betis, desde el banquillo pero siendo protagonista.

El 29 de octubre de 1994, 25 años antes de la aparición de Ansu en Barcelona, aparecía, con más cara de niño si cabe pero con cinco meses más, Raúl González Blanco en Zaragoza. Aquel mediodía, Jorge Valdano le había dicho en el hotel que iba a jugar. "Prepárese, va a jugar esta noche". Y Raúl siempre cuenta que lo vio con naturalidad pero que desconfió del mensaje de su mister. "Éste me va a quitar cuando todos los titulares estén bien". Y no fue así. Tras una noche aciaga de cara a gol, fallando lo impensable, Raúl marcó ante el Atlético la semana siguiente. Y luego, jugó en Valencia, ante el Tenerife, en San Sebastián, ante el Oviedo, en Valladolid, vino el 5-0 ante e Barcelona. Y Raúl se instaló en la titularidad.

Viene al caso la irrupción de Raúl en el fútbol por la juventud y viene al caso la comparación con Ansu Fati porque el jugador del Barcelona es más joven aún. No sabemos si tendrá ya la cabeza en el sitio que tienen que tenerla este tipo de figuras prematuras, sin pájaros, sin cosas del entorno que le hagan distraerse. Raúl tenía todo claro, a la perfección, daba síntomas de ser maduro sin serlo. Y eso en el fútbol se cotiza.

Pero no dejo de pensar que se me parecen mucho estas dos apariciones, con 25 años de diferencia. Ansu ha marcado más goles que Raúl en los tres primeros partidos y el protagonismo es parecido en ambos casos. Estamos hablando de un tipo que define a la primera, con toque rápido. Raúl era más bregador, sin suerte de cara a gol en sus primeros partidos, pero con la colocación que exigía cada jugada. Estamos hablando de unos debuts con cinco meses de diferencia en cuanto a la edad (16 años y 11 meses, Ansu; 17 años y 4 meses Raúl) y todo nos parece igual. Jóvenes, en los dos equipos grandes del fútbol español. Todo se asemeja, como un dejavu glorioso directos de aquella noche en Zaragoza a este pasado agosto.

Hasta aquí, lo objetivo, lo real. Ansu ha debutado como Raúl, indiscutible. También, que tiene otros jugadores delante de los que tenía el delantero madrileño entonces. Después, llegará el fútbol ficción que responderá, en unos años, a nuestra pregunta. ¿Hasta donde llegará Ansu? Por ahora impensable llegar a la conclusión que hasta donde lo hizo el madridista, porque Raúl es historia de nuestro fútbol, y Fati sólo pretende estrenar mañana, no hacer ruido, quizá, como pretendía Raúl el día siguiente de aquella noche en La Romareda.