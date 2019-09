Daniel Blanco

Zidane se ríe, es un tipo alegre, parece que sin problema alguno. Zidane es afable, contesta a las preguntas con su eterna buena cara y no da pie a pensar que está enfadado. Es Zizou un tipo con suerte, que ha ganado tres Ligas de Campeones, que se ha marchado de un equipo porque veía que se acercaba la hecatombe, pero ha vuelto porque se lo pedía el cuerpo y porque pensaba que se lo debía a la gente. Zidane vive en una nube constante en la que parece que nunca pasa nada.

Pero lo cierto es que sí pasa, el Madrid no juega a nada desde marzo y los problemas son más graves esta temporada. En estas tres jornadas, el técnico francés ha alineado tres equipos diferentes y ninguno le ha funcionado del todo. Estuvo sólido en Vigo, pero lejos de una versión magistral. Estuvo apañado durante 70 minutos ante el Valladolid, pero le faltó gol y este domingo en Villarreal no acabó de rematar a un equipo que estaba espeso. El Madrid despachó 30 minutos de horror continuo, los primeros del encuentro, pero se rehizo y fue condescendiente con un rival apagado en el inicio de la segunda parte.

Fue entonces cuando Calleja acertó con los cambios y Zidane, lejos de acertar o fallar, simplemente tardó demasiado. Se exigía desde la bancada madridista a Modric mucho antes de lo que apareció y se pedía sencillamente porque con el croata en el terreno de juego, el equipo no parece partido. El Villarreal se adelantó de nuevo y fue entonces cuando el Madrid tuvo que apelar a la épica. Empató Bale y pudo hasta ganar el partido.

La sensación que dejan los blancos en estas primeras jornadas es de no saber a qué juegan. Tres alineaciones con esquemas diferentes en los tres partidos. Cinco puntos, que dejan al equipo la percepción de que podía haber hecho más, que los tres partidos podían haber acabado con victoria de ajustar pequeños detalles y que se ha dejado a la improvisación este principio de Liga. Quizá porque Hazard falta y es el fichaje estrella y porque se han despachado a jugadores que todavía valían para este equipo y, más, en estas circunstancias.

Pero Zidane rie, no contesta mal a casi nadie y esquiva una explicación futbolística a todos los males. Dijo ayer que era posible que los fallos defensivos hubieran arruinado el comienzo del partido. Es una buena frase pero es él quien tiene que solucionar esos detalles. Quizá la rueda de prensa de Villarreal fue la más llamativa. Zidane no dijo mucha cosa, porque se atisbó que se callaba bastantes. Él no quiere hacer daño a nadie nada más empezar pero va siendo hora que algunos ajustes dependan exclusivamente del técnico.

Y como sé como va esto, también diré que el Barcelona en Pamplona hizo un partido malísimo, es otro tanto de lo mismo. Incluso peor porque Valverde no da con la tecla y gestiona mal algunas cosas. Tiempo habrá de hablar de la pésima gestión del tema Rakitic, sólo porque el croata estaba empaquetado hacia Paris estas tres semanas. Tiempo habrá de analizar el tema De Jong, jugando en un sitio que no es el suyo. Pero en el Madrid falta Hazard, un extraordinario jugador y en el Barcelona, quizá, los males se acabarán cuando vuelva Messi, ahora mismo, un escalón por encima del belga. Pequeños detalles.