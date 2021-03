Ayuso está IDA, pero mira lo que ha dicho uno del PP

Vaya por delante que sí, que si tuviéramos el listón donde deberíamos tenerlo el diputado del PP Carmelo Romero tendría que dimitir por sus formas de patio de colegio y por banalizar el serio problema de la salud mental cuando berreó a Íñigo Errejón que se fuera el médico. Pero como la política española es lo que es, que se haya disculpado ya lo pone muy por encima del nivel habitual. Que en el PP estas salidas de pata de banco no son bienvenidas lo prueban sus propios diputados que se sumaron al aplauso por la intervención de Errejón inmediatamente después del insulto y los nulos apoyos que ha conseguido Romero después. Porque en la Derecha las cosas que no nos gustan, no nos gustan de nadie. Qué diferente sería la política española si la izquierda fuera igual. Pero no, para la izquierda nunca importa el qué, sino el quién.

Por eso no hay nadie en la izquierda que tenga autoridad moral alguna para exigirle nada a Carmelo Romero. Antonio Maestre, que se pasó media mañana haciendo periodismo de investigación del suyo hasta que logró identificar al culpable de “burlarse de un drama como la salud mental” y exigiendo su dimisión, es autor de un bonito artículo publicado en La Sexta en el que llamaba “loca” a Ayuso, pero claro, lo suyo es que es alta literatura, no vayan a comparar. Y es que en la izquierda se ha convertido en común lo de hacer juegos de palabras con las iniciales de la presidente de la Comunidad, para decir que está pirada y jijijí jajajá. Ha llegado incluso a las páginas de Lo País, y su autora no sólo no ha sido criticada o reprobada por los suyos, sino que recibió un premio del ayuntamiento socialista de Getafe, porque burlarse de un drama como la enfermedad mental está bien si lo hacen los tuyos contra la Derecha.

Bueno, dirán ustedes, eso lo hace la izquierda en periódicos y redes sociales, pero una cosa es eso y otra los políticos, que tienen una responsabilidad pública y sin duda nunca habrán… Ya, claro. Por eso la flamante candidata de Más Madrid, Mónica García, que no sabe tener las manos quietas, además de señalar al consejero Lasquetty haciendo el gesto de una pistola con la mano también llamó loca a Ayuso usando el gesto habitual para ello. El alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, también se refirió al “dudoso equilibrio mental” de la presidenta madrileña, y no nos olvidemos del hoy escandalizado diputado socialista José Zaragoza, claro campeón nacional del insulto en política, cuando se burló de Andrea Levy por la fibromialgia que padece.

Hay más ejemplos, de Rubén Sánchez a Ignasi Guardans, pero no creo que haga falta extenderse más. Sobre todo porque da igual el ámbito al que nos refiramos, siempre sucede lo mismo. ¿O es que acaso no suponían una banalización del problema de la drogadicción las puyas que soltaron durante años sobre la inventada afición a la cocaína de Albert Rivera? Es la izquierda tacones, que acusa indignadísima a los demás de lo que ella ha hecho mil veces, sigue haciendo y volverá a hacer sin pensárselo dos veces. ¿Pero con quién nos creemos que nos estamos jugando los cuartos?

Romero se ha disculpado porque él sí ha metido la pata de verdad. Pero si alguna lección debemos sacar del escandalito de hoy es que jamás hay que disculparse ni echarse atrás sólo porque la izquierda ponga el grito en el cielo, porque no sólo carecen de toda autoridad moral para echarte nada en cara –¡que están en el Gobierno por el apoyo de un partido de terroristas, recuerden!–, sino que además no te están criticando por nada que hayas hecho, sino por lo que eres. Porque tu pecado no es haber rebuznado como un asno en el Congreso, sino ser del PP. Y si pides perdón en realidad te estás disculpando por ser de derechas, y luego si por casualidad te cae un carguito porque la PSOE ha dejado España en la ruina como siempre no moverás un clip de sitio por el qué dirán.