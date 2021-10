Ahora que echan a Koeman, ¿el Barcelona tendrá la culpa de algo?

Todo era culpa de Ronald Koeman. Si un aficionado azulgrana tosía, la culpa era de Koeman. Si sube la luz, la culpa es de Koeman. Cuando Busquets perdió el balón ayer ante el Rayo y Falcao bailó a Piqué, la culpa fue de Koeman. Koeman le dijo además dónde tirar el penalti fallado por Depay. Si el Barcelona no puede poner un horno en el Camp Nou porque se va la luz del estadio, la culpa es de Koeman. Si Bartomeu es a la buena gestión deportiva lo que ‘La Isla de las Tentaciones’ al amor verdadero, la culpa es de Koeman. Si fichan a un suplente del Sevilla ya con Laporta como presidente, la culpa es de Koeman. Si se lesionan Dembélé o Agüero, Koeman tiene algo que ver. Si Luis Suárez y Griezmann llegaron regalados al Atlético, la culpa fue de Koeman. Si Laporta vendió que podía retener a Messi cuando era imposible, la culpa fue de Koeman. Y si tú que estás leyendo estas líneas tienes algún problema, no tengas ninguna duda, la culpa de todo eso que te está pasando también es de Koeman.

Pero claro, Ronald Koeman ya no es entrenador del Barcelona. Se acabó la era del mayor supuesto "culpable" de la historia del equipo culé. Ya no hay escudo holandés que sirva de excusa para la vergonzosa gestión de los últimos años en territorio azulgrana. A ver ahora qué hace Joan Laporta si las cosas van mal. Ah, no, perdón, que la idea del presidente azulgrana es poner otro escudo todavía más grande con la figura de Xavi Hernández. Porque, no se engañen, Guardiola fue un escudo en su día para el club catalán igual que lo fueron Simeone en el Atlético y Zidane en el Real Madrid. Salieron más que bien, pero en su momento las directivas de los tres equipos buscaron el populismo para evitar el asalto al palco de Camp Nou, Vicente Calderón y Bernabéu, respectivamente. Con Xavi, más de lo mismo y cuidado porque a populismo, pocos ganan a Laporta.

Ahora, ya sin Koeman, habrá que empezar a pasar las facturas del desastre azulgrana a los verdaderos culpables. Ojo, no digo que el técnico holandés no haya tenido parte de culpa en lo sucedido, pero también recuerdo que Koeman ganó la Copa el año pasado y estuvo a punto de firmar una gran remontada liguera. A Koeman no le metieron un 2-8 en Champions, por ejemplo. Eso fue antes de su llegada. ¡Perdón, se me ha vuelto a olvidar un detalle! Que la culpa de la goleada ante el Bayern fue de otro entrenador, de Quique Setién, al que por cierto aún le deben dinero. Y antes la culpa fue, por supuesto, de Ernesto Valverde. ¿Ven a dónde quiero ir a parar? Para el barcelonismo y sobre todo para el club, la culpa de todos sus males sobre el campo son sus entrenadores. Da igual si eres leyenda de la entidad o no, porque si el barcelonismo se empeña en no asumir nunca la culpa de nada, te comes el muerto desde el banquillo.

Tras Koeman llega el turno de Xavi Hernández, que abandona un "paraíso para los derechos humanos" como es Qatar para volver a un "estado opresor" como España. La verdad es que fuera del campo, no hay por dónde coger a Xavi, pero dentro del campo es sin duda uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Por esa razón creo saldrá bien esta apuesta. Eso sí, si sale bien, Laporta y el barcelonismo sacarán pecho. Serán culpables de traer a Xavi. Si la cosa se tuerce, que se prepare el todavía entrenador del Al-Sadd. Que refuerce los cristales del coche, por si acaso. Porque la culpa siempre será del mismo. Si el año que viene venden a Ansu Fati y fichan a otro suplente del Sevilla, la culpa será del entrenador, no del club.

De momento a Laporta le cuesta un ojo de la cara destituir a Koeman. Su doble cifra de finiquito no se la quita nadie. ¿Será culpa también de Ronald que le paguen lo que se estipula en su contrato? Seguro que sí. Faltaría más. A ver si ahora la culpa es de Laporta que no quería a Xavi, luego sí, luego no y ahora otra vez que sí. Tranqui Joan, que la culpa es de Ronald. Tú no has hecho nada malo. Por cierto, no vendría mal que abrazases ahora una camiseta de Xavi como abrazaste la de Messi en verano. Al menos esta vez podrás decir que lo que prometiste o insinuaste se ha hecho realidad.

PD: no he dicho nada de la plantilla del Barcelona porque, lógicamente, jamás podrían ser culpables de lo que ocurra en el campo. ¡Por favor! ¡Ni que fueran ellos los que juegan!