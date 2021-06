¿Alguien va con España en la Eurocopa?

Sinceramente me duele la selección española y no por la lista de Luis Enrique o por la falta de gol que el equipo español tiene habitualmente sino por la sensación que tengo desde hace años de que una gran parte de la afición de este país, por suerte no toda, solo va con España cuando puede ganar. En 2008, 2010 y 2012 era precioso ser español y apoyar a la Selección. Ahora ya no tanto. Ahora parece que lo ideal es pagar 35 euros, ir al Wanda Metropolitano a ver el España-Portugal, pitar a Luis Enrique e insultar a Morata cantando "qué malo eres". Alucinante.

Aún sigo atónito con que ayer la mayor ovación se la llevase Pepe, es decir, un jugador de la selección portuguesa que, salvo que alguien me corrija, era el equipo visitante. Ayer se jugó en Madrid, no en Lisboa y aún así el balance fue de pitos para Luis Enrique y Morata, también para Cristiano, y ovación para Pepe. Hay que tener un jugador menos en el campo para, antes de una Eurocopa, insultar a tu delantero centro minando su confianza de cara al torneo que se supone, tú como aficionado, quieres ganar. Al que no le guste Morata que lo diga, pero irse a un estadio de fútbol a darle cera verbal... no sé, será que yo entiendo los conceptos ‘animar’ y ‘afición’ de otra manera.

España llega a la Eurocopa como ha llegado siempre salvo en dos ocasiones: criticada hasta la saciedad. Solo en 2010 y 2012, la Selección tuvo el apoyo general. ¿Por qué no hablo de 2008 si fue ese año cuando ganó España la Eurocopa? Porque ese mismo verano, la España de Luis Aragonés estaba siendo masacrada desde todos los frentes. Sí, masacrada. No me equivoco ni estoy exagerando. Fueron descaradamente a por el seleccionador y se llegó a decir que Villa y Torres no eran fiables, que Xavi no daba pases hacia delante y que, como no, no se pasaría de cuartos.

Recuerdo perfectamente uno de los últimos amistosos previos a la Eurocopa de 2008. Se empató a cero frente a EEUU y se llamó de todo a Luis Aragonés y a sus jugadores. En ese momento la excusa era que el malvado seleccionador, posteriormente campeón, había quitado a Raúl González de la lista. ¿Ahora cuál es la excusa? Porque hace unos años muchos no iban con España porque según sus propias palabras estaba el "independentista Piqué". Eso fue en 2016 y 2018. Antes, en 2014, cuando ya se veía que era imposible ganar otro Mundial consecutivo, la crítica era para Del Bosque por no hacer un cambio generacional. En resumen, que aquí solo se va con España cuando la Selección puede ganar. Si no es la favorita se regresa a esa actitud tan nuestra a veces de insultar a un bicampeón del mundo de F1 como Fernando Alonso o a uno de Rallys como Carlos Sainz. "Yo soy español", se canta en la buenas. "Yo me río de lo español", se canta en las malas.

En mi caso no me creo las siempre convenientes excusas en torno a la selección española. A mucha gente no le importa su Selección. Así de sencillo. Que lo reconozcan y punto, porque es lícito. No pasa nada. Le gusta su club y si su club no está bien representado en el combinado nacional, pues me enfado, no animo y me apunto un "ya te lo dije" como una casa en el bloc de notas del móvil para, en caso de mal rendimiento en la Eurocopa, mandar el mensaje de turno a los que sí quieren creer en España. Y si encima el seleccionador de turno ha sido del equipo que odian... puff, ahí sí que el trofeo que más quieren ganar no es el de la Eurocopa sino el de la ‘ya te lo dije Cup’.

Ojo, a mí también me parece una malísima decisión prescindir de jugadores como Nacho, Hermoso, Iago Aspas o Canales. A mí tampoco me gusta la elección de Luis Enrique en la zona central de la defensa. No entiendo por otro lado que Marcos Llorente sea lateral derecho. Y no, no veo a España como favorita para la Eurocopa estando Francia o Inglaterra al nivel que están. Pero todo eso me da igual. Quiero que España gane la Eurocopa aunque sea complicado y desde el minuto 1, la lista de Luis Enrique es la mía y sus decisiones son las mías, porque si el asturiano gana la Euro con sus decisiones, la ganamos todos.

Con todo esto no quiero decir que no haya que criticar a España, pero vamos a esperar un poco a ver qué pasa. Por una vez podríamos esperar antes de saltar al cuello. Estamos en un año 2021 en el que el Chelsea ganó la Champions cuando nadie lo esperaba. El Atlético ganó la Liga, que tampoco es habitual en el reino de Real Madrid y Barcelona. Hasta en Italia se acabó el monopolio de la Juventus con el triunfo del Inter. Nunca se sabe lo que puede pasar y quizá algo de paciencia en torno a la Selección no nos vendría mal.

La verdad es que espero que haya mucha gente que vaya con la Selección en esta Eurocopa y que priorice el éxito español a tener razón en sus críticas, porque ahora mismo dudo y por eso pregunto, ¿alguien va con España en la Eurocopa?