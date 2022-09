Arda, Villa, Suárez, Griezmann... normal que el Barcelona denuncie al Atlético

Hay que ponerse siempre en el lugar del otro para, como mínimo, entender por qué se hacen las cosas. Eso voy a hacer con el Barcelona. Me pongo en la piel del club azulgrana, miro al Atlético de Madrid de los últimos años y hombre, algo me escocería en mi interior. ¿Es acertado que el Barcelona denuncie al Atlético por el caso Griezmann? No. Y hay que tener mucha cara para hacerlo después de negociar ilegalmente con Antoine, algo que está presente en el documental ‘La Decisión’ que promulgó uno de los capitanes azulgranas, Gerard Piqué. No es acertado, pero lo entiendo y ahora voy a explicar por qué.

Entiendo al Barcelona. Pagas 120 millones por Griezmann y no te sale bien. Además, por el camino, le regalas al Atlético a Luis Suárez como antes regalaste a David Villa. Gracias a esos goles de ambos delanteros, regalados, te ganan la liga en 2014 en tu casa y también en 2021. Y encima, ese mismo verano, en el que Luis Suárez luce el logo de campeón de Liga por los campos de España, el Barcelona, ya con Laporta, les devuelve a Griezmann cedido con un contrato que, según se está viendo, ni siquiera fueron capaces de matizar bien en las condiciones del mismo. Todo ello con un Atlético que no aceptó venderles a precio de saldo a Joao Félix. Puff, la verdad es que debe escocer.

El Barcelona, ejemplo de virtudes y respeto, que jamás ha negociado ilegalmente por un jugador y que no vive actualmente de palancas, va a denunciar al Atlético. Bueno, yo iría más allá. Denunciaría al Atlético también por abusar de la inteligencia excelsa de los directivos azulgranas que decidieron regalarles a Villa y a Luis Suárez. También les denunciaría por Arda Turán ya que el Atlético seguramente les obligó a fichar a un futbolista que, efectivamente, dejó de correr tanto en Madrid para quedarse quieto en el banquillo del Camp Nou. Y puestos a denunciar, también exigiría responsabilidades por esa multa de 300 eurazos que tuvo que pagar el Barcelona por haber negociado con Griezmann cuando aún tenía contrato con el Atlético. ¡300 eurazos! Tremenda sanción.

De todas formas esto pasa ahora porque el Atlético es famoso por amenazar mucho y hacer poco. Supuestamente si el Barcelona se llevaba a Griezmann tras todo lo sucedido con el documental y con la negociación ilegal del club azulgrana con el francés, la directiva rojiblanca iba a coger los guantes, subir al ring y pelearse con ellos en un combate legal que defendiese sus intereses. Pero no, el Atlético se quitó los guantes, aceptó la multa de 300 euros y sonrisas para todos. Pues ahora, las sonrisas ya no lo son tanto y el Barcelona parece que sí se va a poner los guantes para pegarse de verdad.

En fin, curiosidades del fútbol. El FC Palancalona no acepta una palanca contractual del Atlético con el tema Griezmann. Imagino que cuando te tocan a ti la palanca, no sienta igual de bien.