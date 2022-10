Atlético, deberes a última hora, chorradas eróticas y un chaval enfurruñado

Mucho material para tratar hoy en esta columna postpartido y la verdad es que ninguno de los temas es positivo para el Atlético de Madrid. He estado pensando qué asunto abordar primero y he dudado mucho, pero claro, lo primero que debe hacer un club, más allá de lo deportivo, global e individual, es respetar su esencia y sobre todo a los aficionados. Defenderlos si es necesario. Y como eso no pasa en el Atlético desde hace mucho tiempo, antes de analizar lo que pasó ayer ante el Brujas, voy a empezar por las declaraciones erótico-festivas del presidente Enrique Cerezo.

Sevilla, Valencia, Villarreal y Atlético de Madrid han sido protagonistas de las filtraciones del presidente de la RFEF, Luis Rubiales. Solo uno de estos clubes ha optado por no emitir un comunicado y por hacer las siguientes declaraciones: "Pero, ¿qué dice este hombre? ¿Ha dicho alguna cosa? ¿Cuál es un problema? Es un WhatsApp. De los mismos que te mandan películas eróticas, comentarios y cosas de estas". Esas fueron las declaraciones de Enrique Cerezo que, como vengo diciendo desde hace tiempo, ejerce de presidente porque Gil Marín no quiere serlo. Punto. El dueño del Atlético y el que manda es Miguel Ángel. Cerezo está ahí como representante. Nada más. ¿Qué clase de comentario es ese? Ojo, no tengo nada en contra de Cerezo como persona, sin embargo, no entiendo que cada vez que habla suba el pan y nunca en favor del ‘bolsillo’ colchonero. Para decir esto, que salga Tomás Reñones. Para un chiste que te podían firmar Casillas y Puyol, no digas nada, de verdad, porque lo peor de todo es que aquí Cerezo no puede inventarse que le han hackeado el cuerpo.

Dicho lo dicho sobre el discurso siempre erótico-festivo de Cerezo, procedo a lo segundo más importante, que fue lógicamente el fiasco del empate a cero ante el Brujas. En el caso del partido de anoche, el resultado final sí se puede achacar a una inexplicable falta de pegada, a la mala fortuna en momentos puntuales y a la posesión del cuerpo de Mignolet por los espíritus fusionados de Yashin, Buffon, Oblak, Courtois o el mismísimo Cancerbero del infierno. Sin embargo, un partido puntual dentro de una calamitosa fase de grupos no puede ni mucho menos servir de excusa. El Atlético lleva años estudiando el último día y haciendo los deberes justo cuando el profesor está entrando por la puerta y ahí no hay mala suerte que valga. Si en vez de especular en Leverkusen y Brujas, el Atlético hubiese sumado mínimo tres puntos, lo de ayer no se habría convertido en una final llena de ansiedad. Por lo tanto, aunque anoche fuese injusto el 0-0, lo que es justo visto la vaguería del estudiante es que ahora se la tengan que jugar con la soga al cuello en los dos siguientes exámenes.

Al Atlético hay que exigirle. A Simeone hay que exigirle y es un auténtico fracaso que en un grupo mucho más sencillo de lo habitual en Champions, este equipo haya ganado un partido de milagro, perdido dos y empatado otro. No se puede tolerar en un equipo grande. No se le debe tolerar a un entrenador como Simeone. Ayer, poca fortuna, pero haz los deberes de una vez y no vivirás sustos día sí y día también.

Por otro lado está algo que para mí es evidente y que cada día queda más patente. El Atlético tiene una gran plantilla en cuanto a nombres, pero no tiene jugadores de calidad diferencial. No es un equipo con hombres determinantes que rompan partidos. Me salen solo tres jugadores de ese perfil: Griezmann, Carrasco y Joao Félix. Ellos son diferentes. Encaran, regatean, buscan pases imposibles, se atreven, levantan al público... Eso sí, el primero ya no tiene 20 años, el segundo está ahora mismo de pretemporada mundialista y el tercero vive en una edad del pavo que ya dura más de la cuenta. Ellos son diferentes. El resto son buenos jugadores, por supuesto, forman una gran plantilla, por supuesto, sin embargo, ninguno de ellos sería titular en equipos que verdaderamente optan a cosas grandes. El Real Madrid rompe partidos con Benzema, Vinícius, Modric o Rodrygo, por ejemplo. El Barcelona tiene a Pedri, Gavi, Raphinha o Lewandowksi, goleador nato que no tiene el Atlético. El City a Haaland, Foden, De Bruyne, Mahrez... Eso en el Civitas Metropolitano no lo hay. Hay una imponente clase media, pero no una clase alta diferencial que los clubes rivales quieran en sus equipos pagando 80 o 90 millones.

En cuanto a Simeone, más de lo mismo. Ante el Brujas su equipo jugó bien en el que quizá haya sido uno de los mejores partidos del curso, algo que por otro lado no era difícil viendo el percal, pero sigue empeñado en jugar con un estilo para el que no hay jugadores. Quiere ser un equipo sólido y contundente arriba. Pues ni es sólido ni tiene esa calidad diferencial arriba para permitirse el lujo de seleccionar los momentos del partido en los que atacar. Y encima, para mayor problemática, Joao Félix sigue viviendo en el insti. Lleva cuatro temporadas en Madrid y el chaval vive enfurruñado. Gestitos, tiro el peto, doy likes a publicaciones que me llevan de nuevo al Benfica... ¿Quién le asesora en redes? ¿Casillas? ¿Cerezo?

Además Joao, si me permites un consejo: hay jugadores que se enfadan, montan un lío y luego cuando salen al campo callan bocas. Tú no. Aún no te he visto estar enfadado, salir al terreno de juego y marcarte un partido descomunal que deje al Cholo con cara de "pues me ha puesto en mi sitio". Aún no te he visto. Te he visto quejarte de todo, dentro y fuera del campo, pero eso todavía no te lo he visto. Porque si en Portugal fueses titular y te salieses... Si cuando juegas 20 minutos fueses determinante... Si cuando te ponen de titular, los partidos los sentenciases tú... Si hicieses eso serías como Messi, Mbappé, Haaland, Foden, De Bruyne, Benzema o Vinícius, pero es que no lo haces. ¿Qué hacemos entonces? ¿Titular siempre y ya si eso cuando te apetezca te vuelves el Cristiano Ronaldo que desde tu entorno te comentan que eres?

Calla bocas, Joao. Sal y mete goles. Aparece y sé determinante. Entrena a muerte y llévate por delante al resto. Todo el mundo está deseando que les cierres la boca. La afición, Simeone, tus compañeros, tus críticos, los periodistas... todos queremos que nos restriegues tus éxitos por la cara. Ponte delante del Cholo y con 10 goles a tus espaldas le miras y le dices "esto sé hacer". Esos son los gestos, no lo del peto. El Atlético es un club que pagó 120 kilos, no un instituto. En fin... toquen madera, ganen los dos partidos de Champions y que alguien deje entrar a Torres o Gabi una semana dentro de ese vestuario porque hay más de una pechera que debería ser agarrada.