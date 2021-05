Atlético, descansa, que te queda trabajo por hacer

Final del partido entre Atlético de Madrid y Real Sociedad. 2-1. Victoria vital para los intereses rojiblancos en la lucha por la Liga. Justo después, entrevistas, es decir, el último duelo que un profesional tiene que afrontar antes de irse a casa, porque, seamos claros, los partidos se juegan antes, durante y después de los 90 minutos. Puedes llevarte tres puntos vitales y acabar cediendo terreno en la rueda de prensa posterior. Más de un caso se ha dado en ese sentido con fatal desenlace para el emisor del mensaje.

En ese postpartido, las preguntas habituales. Las de siempre. El fútbol funciona así, los grandes como el Atleti lo saben y dentro del mismo existe algo llamado presión. Bendita presión, por otro lado. Ojalá todos los años a estas alturas los jugadores del Atlético de Madrid tengan que escuchar "este era el partido más difícil y lo habéis ganado" o "esta victoria os da media Liga". Ojalá cada año ocurra esto en la zona mixta del Wanda Metropolitano. A mí dame estas preguntas siempre. Repito, bendita presión. Benditos debates sobre el Atlético. Benditas críticas y maravillosos falsos halagos. Eso sí, disimula siempre. Que parezca que no te gusta que se hable de tus posibles logros. Como ese tenista cuyo golpe da en la red y pasa al otro lado. Pide perdón, sí, aunque todo el mundo sabe que por dentro estás apretando el puño celebrando el punto.

Ya sabemos lo que hizo el Atlético en el partido. Jugó una primera parte magistral, pasó por encima de la Real Sociedad con los ojos colchoneros inyectados en sangre y al final sufrió de lo lindo porque no remató la faena antes de tiempo. Hasta Luis Suárez no tuvo el día en ese sentido. Pero a lo que vamos. ¿Qué hizo el Atlético en el postpartido? Seguir concentrado. Carrasco: "Quedan dos finales". Koke: "Quedan dos finales". Luis Suárez: "Nos falta un paso más". Simeone: "A pensar en el domingo ante Osasuna". Correa: "Hay que preparar ya el siguiente". Tomás Reñones en el palco: "¿Partido más difícil? Todos los son. Osasuna". Pues eso, 3-1 en zona mixta.

Al Atlético ya no se la dan con queso. Sería un error capital decir a los que te dieron la Liga en diciembre y te la quitaron en marzo que sí, que ya te ves campeón. Y lo mejor de todo es que no mintieron en sus palabras. Disimularon su alegría, pero no mintieron. Nadie en el Metropolitano se ve campeón de Liga todavía. Hay 500 razones, como los partidos del capitán Koke como rojiblanco, para no celebrar nada antes de tiempo. De hecho, lo más lógico es que hoy el Real Madrid, eterno y resistente púgil, gane en Granada y todo siga más o menos igual. Por esa razón, lo dicho en el titular: Atlético, descansa, que te queda trabajo por hacer. ¿Cuál? Ganar los dos partidos que quedan.

Osasuna y Valladolid tienen que ser para el Atlético el Bayern y el Manchester City, equipos que te van a obligar a jugar dos finales con todos los sentidos rebosantes de concentración. Ante el Barcelona, Simeone y los suyos fueron valientes. Ante la Real Sociedad, el Cholo y los suyos fueron también valientes y además encontraron el gol. Ese es el camino. No hay más. Martillo pilón. Carraca constante. Suárez en el área, Llorente al espacio, Carrasco en banda, Correa callando bocas, Koke corriendo, Savic defendiendo, Oblak parando... Pum, pum, pum. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Basculo, corto, voy al suelo, salto, meto, entro, disparo, tapo, presiono, me levanto, remato... Atlético, no pares de dar golpes porque, una vez más, te lo digo yo y te lo dicen tus aficionados, aún no has terminado el trabajo.